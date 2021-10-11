Bugün Dünya Kız Çocukları Günü: Dünya Kız Çocukları Günü nedir?
Birleşmiş Milletler tarafından 11 Ekim, 'Dünya Kız Çocukları Günü' ilan edildi. Dünya Kız Çocukları Günü, BM tarafından alınan kararla 2012 senesinden bu yana kutlanıyor. Peki Dünya Kız Çocukları Günü nasıl kutlanmaya başladı? Dünya Kız Çocukları Günü’nün önemi nedir?
Birleşmiş Milletlere üye ülkeler her yıl Ekim ayının 11'inde Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutluyor. 2012’den bu yana cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek amacıyla kutlanan Dünya Kız Çocukları Günü birçok ülkede kız çocuklarının hayat şartlarını iyileştirmeye dikkat çekiyor.
DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ NEDİR?
Dünya Kız Çocukları Günü her yıl 11 Ekim'de dünya çapında kutlanan bir gündür. 2012'de Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla kutlanmaya başlamıştır. Ayrıca Dünya Kız Çocukları Günü, kız çocukları için eğitim, beslenme, çocuk evliliği, yasal ve tıbbî haklar hakkındaki farkındalığı da artırıyor.
DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ’NÜN ÖNEMİ
Türkiye, Kanada ve Peru tarafından yapılan girişimler sonucunda kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amaçlanıyor. Eğitim hakkı, beslenme, yasal haklar, kadına yönelik şiddet ve zorla evlilik konuları da Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında gündeme taşınmaktadır.
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