Yayınlanma: 26.01.2025 - 09:02

Güncelleme: 26.01.2025 - 09:02

Müslüman alemi ''Bugün kandil mi, ne kandili? 26 Ocak Pazar Miraç Kandili mi?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, Bugün kandil mi, ne kandili? Miraç Kandili'nin önemi

BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?

Dini günler, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı günlere denk gelmektedir.

2025 yılı içerisinde Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili, Mevlid Kandili idrak edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2025 dini günler takvimi yayımlandı. Buna göre, Miraç Kandili bu yıl 26 Ocak 2025 tarihine denk gelmektedir.

MİRAÇ KANDİLİ 2025 NE ZAMAN?

Miraç Kandili, her yıl Recep ayının 27. gecesi kutlanmaktadır. Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir.

Miraç Kandili, bu yıl 26 Ocak Pazar gününe denk geliyor.

MİRAÇ KANDİLİ ANLAMLI VE ÖNEMİ

Hz. Muhammed’in miraca yükseldiği geceyi temsil eden Miraç Kandili, İslam aleminde Recep ayının 26. gecesi kutlanmaktadır.

İslam dini inancına göre Hz. Muhammed’in göğe yükselip, Allah ve öte alemleri ie görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir.

Hadis kaynaklarına göre Miraç'ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Peygamber Musa'nın bunun insanlara ağır geleceği şeklindeki ikazları üzerine Hz. Muhammed'in birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletmesini dilemesinin ardından beş vakte indirilmiştir.