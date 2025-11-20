Bugün ne günü? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü: Dünya Çocuk Hakları Günü nedir? Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir?

Dünya Çocuk Hakları Günü her yıl 20 Kasım'da kutlanıyor. Peki, Dünya Çocuk Hakları Günü nedir? Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir?

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ NEDİR?

Dünya Çocuk Hakları Günü, her yıl 20 Kasım tarihinde kutlanan ve çocukların temel haklarının korunmasını, geliştirilmesini ve tanınmasını amaçlayan evrensel bir gündür. Bu özel gün, 1989 yılında Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nin kabul edilmesiyle ilan edilmiştir. Sözleşme, tüm çocukların eğitim, sağlık, barınma, oyun, ifade özgürlüğü ve şiddetten korunma gibi haklara sahip olduğunu güvence altına alır. Dünya Çocuk Hakları Günü, devletlerin ve toplumların çocukların refahını gözetme sorumluluğunu hatırlatır; aynı zamanda çocuklara da kendi haklarını öğrenme ve savunma bilinci kazandırmayı amaçlar.

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Bu gün, tüm çocukların eğitim, sağlık, barınma, beslenme ve güvenlik gibi temel haklara sahip olduğunu hatırlatır. Çocuk işçiliği, erken yaşta evlilik, savaş mağduriyeti gibi ihlallere karşı farkındalık oluşturur. Aynı zamanda yetişkinlere, çocukları yalnızca korunması gereken bireyler değil, hak sahibi bireyler olarak görmeleri gerektiğini hatırlatır. Her yıl bu tarihte dünya genelinde etkinlikler düzenlenerek çocukların sesi daha geniş kitlelere duyurulur.

TÜRKİYE ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ’Nİ NE ZAMAN KABUL ETTİ?

Türkiye, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi 14 Eylül 1990’da imzaladı ve sözleşme 9 Aralık 1994’te yürürlüğe girdi. Bu adım, Türkiye’nin çocukların haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda uluslararası yükümlülük üstlenmesi anlamına gelir. Ancak hâlâ çocuk işçiliği, eğitime erişim, çocuk yoksulluğu gibi alanlarda çalışmaların sürdürülmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Türkiye’de her yıl 20 Kasım’da kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenler.