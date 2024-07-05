Buharkent’te hasat vakti erken geldi: Toptan ticaretinin yapıldığı tek nokta...

Yayınlanma: 05.07.2024 - 13:32

Güncelleme: 05.07.2024 - 13:32

İncirin üretildiği diğer bölgelere göre ortalama 15 gün civarında erken hasat yapılan Buharkent inciri, bu erkenciliği ile ilçeye önemli bir ekonomik katkı sağlıyor. Bu sene havaların erken ısınması ve uygun iklim şartları nedeniyle hasadı erken başlanan taze incirde sezonun açılması ile yüzler de gülüyor. Tüccarların incir bahçelerine gelerek satın aldığı aroması, lezzeti, rengi ve kokusuyla bir marka olan taze incirlerin sofralara ulaşması için adeta zamanla yarışılıyor.

“BİZ TAZE İNCİRDE FARKLIYIZ”

2024 sezonunun taze incir hasadının başladığını sosyal medya hesabından duyuran Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, “Buharkent olarak biz taze incir üretiminde binden fazla üreticimiz ve 25 bin tondan fazla taze incir üretimi ile farklı bir ilçeyiz. Aydın’da ilk incir hasadı 15-20 gün önce bizde yapılır. Ekonomik yönden avantajı ve ilçemize katkısı ile çok önemli bir üründür” dedi.

“EN ÖNEMLİ DEĞERİMİZ ASLINDA İNCİRDİR”

Dünyada taze incirin en kalitelisinin yetiştirildiği bölgenin Buharkent olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Erol, “Dünyada taze incirin en kalitelisinin yetiştirildiği bölge olan Buharkent’te taze incir hasadı başladı. Tabii Aydın inciri dünyanın en kaliteli inciri. Buharkent de Aydın’da ilk incir hasadının yapıldığı yerdir. Erkenci incirlerimiz olan sarı lop ve Bursa siyahı incirlerimizin hasadı, diğer bölgelere göre yaklaşık bir hafta 15 gün önce yapılır. Buharkent açısından ekonomik değeri çok yüksek olan ve ilçe ekonomimize can veren en önemli ürünümüzdür. En önemli değerimiz aslında incirdir. O yüzden herkeste bu dönemde büyük bir heyecan sevinç ve mutluluk yaşanıyor. Hayırlı, bereketli olsun inşallah. Havamız da mevsim de güzel gidiyor. İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz. Ürünümüzün hak ettiği ekonomik değeri bulmasını ve çiftçilerimizin emeklerinin karşılığını almasını istiyoruz. Bereketli bir yıl olsun inşallah. Tabii taze incir anlamında baktığımız zaman bizim yoğun olarak hasadını yaptığımız ürün taze incir. Aydın Türkiye'de kuru incir üretiminin en fazla yapıldığı yer. Türkiye'de taze incir üretiminin, toptan ticaretinin yapıldığı tek nokta ise Buharkent’tir. Bizi de farklı kılan unsur budur. Buharkent’te 25 bin ton civarında taze incir üretimi yapılıyor. Aynı zamanda Bursa siyahı diye adlandırılan, taze olarak toplanan, raf ömrü daha uzun, ihracat özelliği daha fazla olan ürün de Bursa ve diğer illerden 15 gün daha önce hasadının başlandığı için bizim açımızdan çok önemli bir avantajdır. Yani Buharkent’in ekonomisini ayakta tutan en önemli unsur taze incirdir. Vatandaşımız da çiftçimiz de, üreticimiz de emeğinin karşılığını alsın istiyoruz. Sezonumuz hayırlı, uğurlu, bereketli olsun inşallah” dedi.

İncirin başkenti Aydın’da hasat heyecanı başlarken, özenle toplanan 'sarı lop' ve 'Bursa siyahı' cinsi incirler tüketiciye ulaştırılmaya başlandı. Üreticinin, tüccarın ve tüketicinin memnun olduğu ve sezonda rekoltenin 25 bin ile 30 bin ton arasında gerçekleştirileceği taze incirde yaklaşık 100 milyon dolarlık bir ihracat geliri bekleniyor.