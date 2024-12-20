Buika ve Kibariye aynı sahneyi paylaşacak

İspanyol müziğinin efsanevi sesi Buika ve arabesk müziğin güçlü yorumu Kibariye, 19 Şubat 2025’te Volkswagen Arena’da aynı sahnede buluşuyor.

Buika ve Kibariye aynı sahneyi paylaşacak
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.12.2024 - 12:30

İspanyol müziğinin Grammy ödüllü güçlü sesi Buika, arabesk müziğin usta ismi Kibariye ile aynı sahnede buluşuyor.

BKM'den yapılan açıklamaya göre, 19 Şubat 2025 tarihinde Volkswagen Arena'da gerçekleştirilecek konserde iki sanatçı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak.

Konser serisinin organizasyonunu üstlenen BKM, ayrıca Buika ve Kibariye'nin birlikte seslendirdiği yeni şarkıların, 2025’in ilk çeyreğinde dijital platformlarda yayınlanacağını duyurdu.

Müzikseverlerin büyük bir heyecanla beklediği konser ve yeni şarkılar, iki farklı kültürden gelen güçlü seslerin eşsiz uyumunu sergileyecek.


Etiketler: #Buika #Kibariye

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