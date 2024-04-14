AKP'li Orhan Miroğlu'ndan 'Hakan Ural' göndermesi: 'Kibariye kardeşimiz niye hâlâ uzman olamadı?'

Yayınlanma: 14.04.2024 - 12:16

Güncelleme: 14.04.2024 - 12:20

İran'ın İsrail'e insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlemesinin ardından, Haber Global ekranlarında Hakan Ural, yorumlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

Ural, saldırıya dair yaptığı yorumda, "Bir akıl var, var ama. Kurguluyor oynuyor, kurguluyor oynuyor" ifadelerini kullandı.

Hakan Ural'ın "Bir akıl var, var ama. Kurguluyor oynuyor, kurguluyor oynuyor" sözleri, İran'ın İsrail'e başlattığı saldırıyı yorumladığı sırada büyük dikkat çekti.

Sosyal medyada bu yorumlar hızla yayıldı ve birçok kişi tarafından tartışma konusu oldu. Ural'ın yorumları, "Büyük oyunu bozdu" gibi yorumlarla değerlendirildi.

ORHAN MİROĞLU'NDAN 'HAKAN URAL' GÖNDERMESİ

Ural sosyal medyada konuşulmaya devam ederken; AKP'li Orhan Miroğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Hakan Ural'ın yorumlarının yer aldığı haberi alıntılayan Miroğlu, "Bir dönem Beyoğlu’ndaki okey masalarından kalkıp TV’lerde Kürt meselesini yorumlayan yorumcular vardı. Şimdi trend güvenlikte! Medyamız ve üniversitelerimizin her birinin artık birer, 'güvenlik UZMANI' bile var. UZMANLARA hiç şaşırmıyorum ama o güzel sesi ve üslubuyla KİBARİYE kardeşimiz niye hala UZMAN olamadı, medya patronlarının bir 'güvenlik zaafı' mı var acaba nedir?" dedi.