Buket Aydın hedef almıştı: Şahan Gökbakar eşinden özür diledi
Buket Aydın, kendisini taklit eden Şahan Gökbakar ve eşi Selin Ortaçlı'yı skandal sözlerle hedef almıştı, Şahan Gökbakar, böyle bir durumda adı geçtiği için eşinden özür diledi.
İlişkisi olduğu hiçbir erkeğe özel günler dışında asla hediye almadığını belirten Buket Aydın'ın, yakın bir arkadaşı olsa dahi birlikte yemeğe çıktığı bir erkeğin hesabı mutlaka ödemesi gerektiğini savunması çeşitli tepkiler de almıştı.
Gündem üzerine videolar çeken komedyen Şahan Gökbakar da Buket Aydın'ı açıklamaları üzerinden tiye almıştı.
Bunun üzerine Buket Aydın önce kendi hesabından tepki göstermiş, ardından da TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programında Gökbakar'ın eşi Selin Ortaçlı'yı tartışmaya dahil etmişti.
Ortaçlı'nın kabarık bir geçmişe sahip olduğunu söyleyen Aydın'ın "Zamanında birisine, ismi lazım değil bir beyefendiye, lüks bir marka jip aldırdığının haberi bile hala gazetelerde duruyor. Bu akşam eşini al karşına sor bakalım; 'karşılığında ne verdin Selinciğim?" şeklindeki yorumuna Gökbakar'dan cevap geldi.
Gökbakar, eşi Selin Ortaçlı'dan "hiç alakası olmamasına rağmen bu yalan dolan, leş, paçoz, çirkin, seviyesiz, değersiz, ucuz ve varoş muhabbetin içinde adının geçmesine sebep olduğu" için özür diledi.
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