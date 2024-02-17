Buket Aydın'ın yeni adresi belli oldu
Son olarak 'hesap ödeme' videosu sonrası Şahan Gökbakar ile girdiği polemikle gündeme gelen sunucu Buket Aydın'ın yeni adresi belli oldu.
Sunucu Buket Aydın, ekranlara geri döndü. YouTube yayınında 'hesap ödemem' açıklamaları ve Şahan Gökbakar'ın eşi hakkındaki iddiaları ile tepki çeken Aydın, yayın hayatına yeni başlayan GRT kadrosunda yer alacak. Aydın, 'Buket Aydın'la Gündem Özel' programıyla yayın hayatına geri döndü.
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