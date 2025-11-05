Bulaşık makinesi kokusu nasıl giderilir? İşte pratik ve etkili yöntemler

Evdeki en büyük yardımcılardan biri olan bulaşık makinesi zamanla kötü kokular yayabilir. Neyse ki birkaç basit yöntemle bu kokulardan kolayca kurtulmak mümkün. İşte mutfağınızı yeniden ferahlatacak pratik çözümler…

1. FİLTREYİ DÜZENLİ TEMİZLEYİN

Makinenin alt kısmındaki filtre, yemek artıklarıyla doldukça kötü kokuya yol açar. Filtreyi çıkarıp sıcak su ve bulaşık deterjanı ile iyice temizleyin. Bu işlemi haftada bir kez tekrarlamak kokuyu büyük ölçüde önler.

2. SİRKE VEYA KARBONAT KULLANIN

Doğal temizlik ürünlerinden sirke ve karbonat, makinenin içini arındırmak için mükemmeldir.

Sirke yöntemi: Boş makineye bir bardak beyaz sirke koyun ve kısa bir programda çalıştırın.

Karbonat yöntemi: Alt rafa birkaç kaşık karbonat serpip kısa programda çalıştırın.

Bu işlemler kötü kokuları nötralize eder ve makineyi ferahlatır.

3. KAPIYI ARALIK BIRAKIN

Her yıkamadan sonra makineyi hemen kapatmak, içeride nemin hapsolmasına neden olur. Bu da bakteri oluşumuna ve kokuya yol açar. Yıkamadan sonra kapağı bir süre açık bırakın ki içi tamamen kurusun.

4. PERVANE VE CONTALARI UNUTMAYIN

Koku sadece filtreden değil, pervane deliklerinde veya kapak lastiklerinde biriken kirlerden de gelebilir. Bu bölgeleri diş fırçası veya nemli bezle temizleyin.

5. DÜZENLİ BAKIM YAPIN

Ayda bir kez makine temizleyici ürün kullanmak, hem koku oluşumunu hem de performans kaybını önler. Ayrıca bulaşıkları makineye yerleştirmeden önce büyük yemek kalıntılarını sıyırmak da hijyen açısından önemlidir.