Bulaşık makinesinde yıkanmaması gereken 9 eşya

Yayınlanma: 06.10.2024 - 10:18

Güncelleme: 06.10.2024 - 10:18

Bulaşık makinesi, mutfaktaki iş yükünü hafifleten harika bir araçtır; ancak bazı eşyaların bu makinelerde yıkanmaması gerektiğini unutmamak önemlidir. İşte bulaşık makinesinde yıkanmaması gereken bazı eşyalar...

1. Ahşap Eşyalar

Ahşap kaşıklar, kesme tahtaları ve diğer ahşap ürünler, sıcak su ve deterjanla temas ettiklerinde şişebilir, çatlayabilir veya deformasyona uğrayabilir. Bu tür eşyaları elde yıkamak en iyisidir.

2. Kristal ve Cam Eşyalar

Kristal ve ince cam eşyalar, bulaşık makinesinin güçlü su akışından etkilenerek kırılabilir veya çatlayabilir. Bu tür eşyalar için elle yıkama önerilir.

3. Teflon ve Non-Stick Tencereler

Teflon kaplamalı eşyalar, bulaşık makinesinin deterjanı ve yüksek ısıdan zarar görebilir. Kaplamanın ömrünü uzatmak için bu tür eşyaları elde yıkamak daha iyidir.

4. Metal Eşyalar

Bazı metal eşyalar, özellikle alüminyum ve bakır, bulaşık makinesinde kararmaya veya paslanmaya neden olabilir. Paslanmaz çelik eşyalar genellikle makinede yıkanabilir, ancak diğer metal türlerine dikkat etmek gerekir.

5. Plastik Eşyalar

Bulaşık makinesine uygun olmayan plastikler, yüksek sıcaklıklara dayanamaz ve deforme olabilir. "Bulaşık makinesinde yıkanabilir" ifadesini kontrol etmek önemlidir.

6. Yapışkan Yüzeyli Eşyalar

Bulaşık makinesinde yıkanan yapışkan yüzeyler (örneğin bazı kapaklar) zamanla yapışkanlık özelliklerini kaybedebilir. Bu tür eşyaları elde yıkamak daha uygundur.

7. Bulaşık Makinesi İçin Tasarlanmamış Eşyalar

Herhangi bir eşya, üzerinde "bulaşık makinesinde yıkanabilir" ibaresi yoksa, yıkanmamalıdır. Özellikle hassas olan eşyalar için bu ibareyi kontrol etmek önemlidir.

8. Elektrikli Mutfak Aletleri

Mikser, mutfak robotu gibi elektrikli aletlerin parçaları, bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır. Su, elektrik aksamına zarar verebilir. Elde temizlenmelidir.

9. Çizilmesi Kolay Eşyalar

Seramik, porselen veya benzeri çizilmesi kolay malzemeler, bulaşık makinesinde yıkanırken diğer eşyalarla sürtünme sonucu çizilebilir. Bu nedenle dikkatli olmak gerekir.