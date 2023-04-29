Bulaşık makinesinden uzak tutmanız gereken 5 eşya! Yanlış yapmışız..

Yayınlanma: 29.04.2023 - 23:31

Güncelleme: 29.04.2023 - 23:31

Bulaşık makinesinden uzak tutmanız gereken 5 eşya! Bazı eşyaların bulaşık makinesinde yıkanması o eşyaların ömrünü kısaltıyor. Cumhuriyet'in derlediği bir içerikte; Bulaşık makinesinde asla yıkanmaması gereken eşyaların listesi paylaşıldı.

Bulaşık makinesinde yıkanmaması gereken şeyler şunlardır:

1. Elde yıkanması gereken eşyalar: Kristal bardaklar, porselen tabaklar, gümüş çatal bıçak takımları ve diğer hassas eşyalar bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır. Bu eşyaların elde yıkanması daha güvenli ve uzun ömürlü olacaktır.

2. Ahşap eşyalar: Ahşap kaşık, spatula gibi eşyalar bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır. Makinede yüksek sıcaklık ve nem ahşap eşyaların şeklini bozabilir veya çatlamasına neden olabilir.

3. Teflon kaplı tava ve tencereler: Teflon kaplı tava ve tencereler bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır. Bulaşık makinesindeki yüksek sıcaklık ve deterjanlar teflon kaplamayı zarar verebilir.

4. Bakır veya pirinç kaplar: Bakır veya pirinç kaplar bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır. Makinedeki deterjanlar ve sıcaklık bakır ve pirinç kapların parlaklığını kaybetmesine neden olabilir.

5. Plastik kaplar: Bazı plastik kaplar bulaşık makinesinde yıkanabilir, ancak bazıları için önerilmez. Plastik kapların bulaşık makinesinde yıkandığında eriyebileceği veya şeklini bozabileceği için üreticinin talimatlarına göre hareket etmek önemlidir.

Bu eşyaların elde yıkanması daha uygun olacaktır ve uzun ömürlü olmalarını sağlayacaktır.

BULAŞIK MAKİNESİ TEMİZLİĞİ NASIL YAPILMALIDIR?

Evimdergisi.com.tr adresinde yer alan bir içerikte; Bulaşık makinesi temizliğinde işinize yarayacak yöntemler paylaşıldı. İşte o yöntemler arasında en faydalı olanı.

GEREKLİ MALZEMELER

Beyaz sirke

Karbonat

Sünger

Çok amaçlı temizleyici

Paslanmaz çelik temizleyici

Ilık sabunlu su

ÖNCE DRENAJI TEMİZLEYİN

Bulaşık makinesi temizliği için ilk adım, gidere uzanmak ve bulduğunuz herhangi bir kalıntıyı temizlemek. Bulaşık makinenizin alt rafını dışarı çekin ve gidere sıkışmış yiyecek veya kalıntı olup olmadığını kontrol edin.

Bu görev için lastik eldiven giymenizi tavsiye ederiz. Yiyecek kalıntılarını çıkarmak, bulaşık makinenizin daha hızlı boşalmasına ve bulaşıkların üzerindeki kalıntıları azaltmasına yardımcı olur.

BULAŞIK MAKİNESİ FİLTRESİNİ TEMİZLEYİN

Lavabonuzu sıcak sabunlu suyla doldurun. Ardından bulaşık makinenizin altındaki filtreyi çıkarın. Filtre temiz değilse bulaşıklarınız da temiz olmayacaktır. Aşağıdaki işlemleri yapmaya devam ederken filtreyi lavabodaki sabunlu su karışımına batırın.

NOT: Ağa veya plastik parçalara yapışmış herhangi bir parçacık varsa, her köşesini dikkatlice temizlemek için yumuşak bir diş fırçası kullanabilirsiniz.