Bülent Ersoy, Yıldız Tilbe'yi böyle savundu: Asla kötü niyetli değil
Bülent Ersoy, Yıldız Tilbe'nin sokak köpeklerini hedef alan ve tepki toplayan paylaşımları hakkında açıklamalarda bulundu.. Ersoy, “Yıldız’ın evi hayvanat bahçesi gibi, kediler üstünde... Asla kötü bir niyetle söylemedi" dedi.
Şarkıcı Bülent Ersoy, katıldığı bir doğum günü kutlamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ersoy, Yıldız Tilbe'nin sokak köpeklerini hedef alan paylaşımlarına ilişkin de yorumda bulunduç
"ASLA KÖTÜ BİR NİYETLE SÖYLEMEDİ"
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Bülent Ersoy, Tilbe'nin paylaşımına ilişkin şöyle konuştu:
"Ben kürk giyerim ama kürk giymek ayrı. Canlıyı yaratan Allah, onun canını almak da Allah’a mahsus... Bunu istemek çok insani bir şey değil ama inanınız Yıldız’ın evi de hayvanat bahçesi gibi, kediler üstünde... Asla kötü bir niyetle söylemedi. 5 yaşındaki çocuk parçalanınca üzüntüsünden bir anda yazdı. Hayvanseverler onun kusuruna bakmasın, kızmasınlar ona..."
"BÖLGE HALKI ZEHİRLİ ET VERSİN" DEMİŞTİ
Yıldız Tilbe, son dönemde yaşanan köpek saldırılarının ardından yaptığı "Bölge halkı zehirli et versin, hepsi gebersin!" şeklindeki paylaşımla eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.
"MASUM KÖPEKLERDEN ÖZÜR DİLİYORUM"
Ünlü şarkıcının bu açıklamaları "yıldıztilbehaddinibil" hashtag'i ile tepki toplamıştı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Tilbe, daha sonra masum köpeklerden özür dilediğini belirterek, hakkında yapılan yorumlara yanıt vermişti.
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