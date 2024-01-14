Bülent Ersoy'un 'Zeki Müren' açıklamaları sosyal medyada gündem oldu: 'Bana olan kıskançlığından öldü'

Yayınlanma: 14.01.2024 - 11:21

Güncelleme: 14.01.2024 - 11:25

Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan "Dünya Güzellerim Masada" programında bir araya geldi. Ersoy, programda Zeki Müren'in acımasız ve kıskanç biri olduğunu söyleyerek açıklamalarda bulundu.

"BANA OLAN KISKANÇLIĞINDAN ÖLDÜ"

Ersoy, "Müzeyyen Senar bana ‘Benim yerimi alacaksın’ derdi. Zeki Müren de bunu duyunca ‘Allah’ım bu Japon’un canına al’ demiş benim için. O bana ‘Japon Çiçeği’ derdi. Çalışanlarına eski televizyonunu vermiş, sonra da ‘Siz bunu benden çaldınız’ diye şikâyetçi olmuş. Bütün çalışanları falakaya çekmişler. Zeki Müren acımasız bir insandı. Bana olan kıskançlığından öldü” dedi.

Ersoy'un bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

MÜREN'İN KUZENİNDEN YANIT GECİKMEDİ

Zeki Müren’in kuzeni Özlem Güner, Ersoy’a tepki gösterdi:

“Böyle bir efsanenin ardından konuşulanlar son derece üzücü. Biz dayımla bu ismi (Bülent Ersoy) hiç konuşmazdık. Zeki Müren kimseyi kıskanmazdı. Öyle büyük bir çınardan nemalanmak isteyenler hep olacaktır. Başka türlü gündeme gelemeyenler onun adını kullanarak gündeme gelmeye çalışıyor."