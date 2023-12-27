Bülent Ersoy’dan 'fenalaştı' iddialarına yanıt

Yayınlanma: 27.12.2023 - 12:13

Güncelleme: 27.12.2023 - 12:13

Şarkıcı Bülent Ersoy’un geçen akşam Maslak’taki konserinde sahne öncesi fenalaştığı, yardımcılarına “doktorumu arayın, hemen gelsin” diyerek doktorunu çağırttığı iddia edilmişti. Doktor kontrolünün ve izninin ardından sahneye çıktığı konuşulan Ersoy, Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Sanatçı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Muhterem takipçilerim, ‘Bülent Ersoy sahne öncesi fenalaştı!’, ‘Arayın doktorum gelsin’ başlığıyla çıkan haberler asılsız, hayali ve gerçek dışıdır. Kaldı ki tüm basın müntesibi muhterem arkadaşlarımın kulis kapısında var olduğu gerçeği ortadayken böyle bir aksiyonun görüntülenmemesi, mümkün bir hadise değildir. Yani bu yönde çıkan haberi doğrulayacak ne doktor çağırdığım ne bayıldığım ne de doktor kontrolünde sahneye çıktığımla ilgili tek bir kare resim yoktur, çünkü asılsız haberin görüntüsü olmaz!”