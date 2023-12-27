Bülent Ersoy'un Barış Arduç yorumu olay oldu: 'Onun bir öpüşü var! Allah'ım...'
Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman'ın yıllar sonra bir araya gelerek sohbet ettiği "Dünya Güzellerim Masada" programının yeni bölümü, magazin gündemine damgasını vurdu. Erkek oyuncuların görünümlerine puan veren Bülent Ersoy'un, özellikle Barış Arduç hakkındaki yorumu olay yarattı.
YouTube platformunda yayınlanan "Dünya Güzellerim Masada" programı, Bülent Ersoy, Banu Alkan, ve Safiye Soyman'ın katılımıyla her bölümüyle büyük ilgi çekiyor.
Programın her yeni bölümü, özellikle Bülent Ersoy, Safiye Soyman, ve Banu Alkan'ın yorumlarıyla magazin gündemine damga vuruyor.
Son bölümde ise 10 popüler erkek oyuncunun öpüşme becerileri değerlendirildi. Bülent Ersoy, Barış Arduç'un övgüsüyle sosyal medyayı salladı.
"O KADAR GÜZEL ÖPEBİLEN BİR ADAM OLAMAZ"
Ersoy'un Barış Arduç için yaptığı yorumlar, izleyiciler arasında büyük ilgi uyandırdı. Ersoy, "Onun bir öpüşü var! Allahım, o kadar güzel öpebilen bir adam olamaz. Bakışlarıyla etkileyici bir şekilde yaklaşıyor, hemen yapışmıyor. Gözlerinin içine bakıyor, ardından vantuzluyor!" şeklinde konuştu.
Bülent Ersoy'un bu sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu. Yeni bölümle ilgili yapılan yorumlarda, "Nasıl dikkatli izlemişse", "Barış'ın dudaklarına sahip çık", "Gupse'ye ayıp oluyor" gibi ifadeler öne çıktı.
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