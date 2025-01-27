Bülent Şakrak'ın acı günü! Sosyal medya hesabından duyurdu...

Yayınlanma: 27.01.2025 - 17:39

Güncelleme: 27.01.2025 - 17:47

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, yakın arkadaşı Onur Keleş’in vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Şakrak, "Annemin kıymetlisi, benim kardeşim erken oldu" diyerek üzüntüsünü paylaştı.

Şakrak, paylaşımında Keleş’in fotoğraflarına yer vererek, "Oğlumun, kızımın aslan abisi, annemin kıymetlisi, benim kardeşim. Erken oldu. Aşk olsun... Nur da uyu aslanım. SENİ ÇOOK SEVİYORUM." ifadelerini kullandı.

Paylaşım, ünlü isimler ve hayranları tarafından başsağlığı mesajlarıyla karşılandı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN TAZİYE MESAJLARI



Bülent Şakrak’ın paylaştığı duygusal mesajın altına, ünlü oyunculardan da taziye yorumları geldi.

Nur Fettahoğlu, "Yattığı yer incitmesin" diyerek Onur Keleş’e rahmet dilerken, oyuncu Ersin Arıcı ise "Ah Be Onur. Mekanın cennet olsun. Gittiğin yerde incinme" şeklinde bir yorum yaptı.