Bülent Şakrak'tan Ceyda Düvenci açıklaması: 'Herkesin keyfi yerinde'

Yayınlanma: 30.11.2023 - 13:59

Güncelleme: 30.11.2023 - 14:00

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Bülent Şakrak, Kadıköy'de görüntülendi. Şakrak, Murat Dalkılıç'ın ortağı olduğu bir mekânda objektiflere yansıdı.



Gazetecilerin yağmur altında kaldıklarını ve ıslandıklarını görünce canının çok sıkıldığını belirten Bülent Şakrak, gazetecileri bekletmemek adına restorandan çıkış yaparak soruları yanıtladı.



Mekâna bir arkadaşlarının doğum günü kutlaması için geldiğini ifade eden Bülent Şakrak, 2015'te evlendiği Ceyda Düvenci ile temmuz ayında boşanmaları hakkında soruları yanıtlayan Şakrak, "Her şey yolunda. Ölüm var, doğum var, boşanma var... Hayatın içinde hepsi var. Çok fazla konuşmaya gerek yok. Her şey yolunda" dedi.



Bülent Şakrak, ayrıca: "Çocuklar iyi, Ceyda iyi, biz iyiyiz. Herkesin keyfi yerinde. Sizleri çok seviyorum" ifadelerini kullandı.



8 YILLIK EVLİLİKLERİNİ BİTİRDİLER

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, 10 Temmuz'da 8 yıllık evliliklerini İzmir - Ödemiş Adliyesi'nde 15 dakika süren duruşmada anlaşmalı olarak sonlandırmıştı. Çiftin oğulları Okan Ali'nin velayeti annesine verilmişti.

"KARARI BEN VERMEDİM" DEMİŞTİ

Ceyda Düvenci, bir takipçisinin, "Niye boşanıyorsunuz?" şeklindeki sorusuna, "Boşanma kararını ben vermedim" yanıtını vermişti.