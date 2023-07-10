Yayınlanma: 10.07.2023 - 15:34

Güncelleme: 10.07.2023 - 15:34

8 yıldır evli olan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak geçen aylarda anlaşmazlık yaşamaya başlamıştı. Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çifti anlaşmalı olarak boşandı. Ceyda Düvenci'nin kim olduğu, nereli, kaç yaşında ve hangi dizi ve filmlerde rol aldığı araştırılıyor. Peki, Ceyda Düvenci kimdir, nereli, kaç yaşında? Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak neden boşandı, çocukların velayetini kim aldı? İşte, Ceyda Düvenci hakkında merak edilenler...

CEYDA DÜVENCİ KİMDİR?

Ceyda Düvenci, 16 Nisan 1977 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Babası oyuncu İsmail Düvenci ile müzik öğretmeni annesi Zümrüt Düvenci'nin tek çocuğudur. Babası Selanikli, annesi ise Kırklarelilidir. Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde büyüdü. Ortaöğrenimini Kadıköy Anadolu Lisesinde, yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladı.

1995 yılında Kanal 6'da yayımlanan, senaryosunu Kandemir Konduk'un yazdığı Palavra Aşklar adlı TV dizisindeki rolü ile oyunculuğa başladı. 1997 yılında Star TV'nin düzenlediği güzellik yarışmasında Türkiye 3. güzeli seçildi. Aynı yarışmada Nefise Karatay 2. Çağla Şıkel 1. oldu. Yarışmadan sonra Düvenci Star TV'de yayımlanan "Sabah Şekerleri" adlı programın sunuculuğunu yapmaya başladı ve ülke çapında tanındı. Mirasyediler, Köstebek, Delidivane, Tatlı Kaçıklar gibi birçok dizide rol aldı. Her Şey Çok Güzel Olacak filmindeki Ayla Çamlı rolünü canlandırarak ilk defa sinema filminde rol aldı.

2000 yılında, oyuncu Kaan Girgin ile evlendi. Bu dönemde TRT 1'de yayımlanan Dikkat Bebek Var dizisinde oynadı ve televizyonda bir yemek programı yaptı. 2002'de eşinden ayrıldı. Kendini geliştirmenin yollarını arayan Düvenci, çeşitli atölye çalışmalarına katıldı, İtalyanca öğrenmeye başladı; İstanbul Bilgi Üniversitesindeki bir 'film okuma' atölyesini takip etti; fotoğrafçılıkla ilgilendi. 2003 yılında Star TV'de yayımlanan "Zalim" dizisinde Mahsun Kırmızıgül'le başrolü paylaştı. Ertesi yıl "Hoşgeldin Hayat" filmindeki rolü ile Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne aday gösterildi. Ardından Kasırga İnsanları, Sil Baştan, Maki gibi dizilerde rol aldı. 2006-2009 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Binbir Gece dizisinde "Bennu" karakterini canlandırdı.

Annesi bir trafik kazası sonucunda 1981'de gözlerini kaybetmiş olan Düvenci, 2007'de Türkiye'de sesli betimleme yöntemi ile seslendirilen ilk film olan Cenneti Beklerken'de gönüllü olarak seslendirme yaptı. Sonraki yıllarda da görme engellilerle ilgili sosyal sorumluluk projesinde yer aldı.

Düvenci, İstanbul'da oyunlar sergilemekte olan Gökhan Semiz'in kurduğu e.s.e.k'in (Espri Standartları Enstitüsü Kurumu) oyunlarında rol alarak tiyatro oyunculuğuna başladı. "Üçüncü Türden Yakın İlişkiler" adlı oyunda Pelin rolünü canlandırdı. Lions Kulüpleri Seçici Kurulu tarafından verilen Selim Naşit Tiyatro Ödülleri'ne (Direklerarası Tiyatro Ödülleri) Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde aday gösterildi. 2008 yılında Sinan Tuzcu'nun yazdığı "Sürmanşet" isimli oyunda sahne aldı.

Düvenci, 17 Ağustos 2008'de iş adamı Engin Akgün ile evlendi. Melisa Nur adında bir kız çocuğu olan çift, 4 Şubat 2013 tarihinde boşandı. Doğar doğmaz geçirdiği beyin kanaması yüzünden serebral palsi hastası olan kızının sağlığı için 2011'den itibaren mücadele eden Düvenci, bu hastalık konusunda eğitimler aldı, kitap yazdı.

Ceyda Düvenci, 22 Ocak 2010'da vizyona giren, yönetmenliğini Uğur Yücel'in yaptığı TMC yapımı Ejder Kapanı adlı filmde pavyon şarkıcısını; 2011'de yayımlanmaya başlayan Umutsuz Ev Kadınları adlı dizide 4 çocuk annesi Elif adlı karakteri canlandırdı. 2015 yılında TV8'de yayımlanan Maral: En Güzel Hikayem adlı dizide rol alan Düvenci daha sonra TV8'de yayımlanan Buyur Bi'De Burdan Bak adlı komedi programında sunuculuk yaptı.

2015'te oyuncu Bülent Şakrak ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Okan Ali adlı oğlu dünyaya geldi. Düvenci, 2017 yılından itibaren eşi Bülent Şakrak ile birlikte rol aldıkları "Hanım & Efendi" adlı tek perdelik oyunu Avrupa'nın birçok kentinde sahnelendi. 2018'de TV8'de "Günaydın Doktor" adlı televizyon programını sunmaya başladı. Çeşitli reklam filmlerinde oynayan ve interaktif bir yarışma programı olan Hadi'de sunuculuk yapan Düvenci, Kafa Radyo'da Eğitim Takvimi isimli kendi programını yaptı.

Bilgisayar oyunu için de seslendirme yapan sanatçı, Playstation için geliştirilen Uncharted adlı oyunda Elena Fisher karakterini seslendirmiştir.

Çocuk gelişimi konusuna odaklanan Düvenci, serebral palsi hastası kızı Melisa'nın hastalık ve tedavi sürecinden yola çıkarak çocuk kitapları kaleme aldı. 2019 yılında çocuk izleyiciler için klasik müzik ve tiyatronun bir araya geldiği, Fırtına adlı gösteride rol aldı.

CEYDA DÜVENCİ VE BÜLENT ŞAKRAK NEDEN BOŞANDI?

8 yıldır evli olan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak geçen aylarda anlaşmazlık yaşamaya başlamıştı. Düvenci ve Şakrak çift terapistine gitmiş ancak sorunlarını çözemeyince boşanmaya karar vermişti.

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çifti anlaşmalı olarak boşandı. Ege Bölgesi'nde tatilde olan ünlü çift, adli tatil başlamadan boşanmaya karar verdi ve dava günü alıp İzmir’de boşandı.

CEYDA DÜVENCİ HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Filmler;

1998 Her Şey Çok Güzel Olacak - Ayla

2003 Abdülhamit Düşerken - Zekiye

2004 Hoşgeldin Hayat - Hande

2005 Bir Varmış, Bir Yokmuş

2010 Ejder Kapanı - Cavidan

2018 Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? - Enes Batur'un annesi

2023 Kadınlara Mahsus

Diziler;

1996 Palavra Aşklar

1996 Mirasyediler - Ayten

1997 Köstebek

1997 Deli Divane

1997 Tatlı Kaçıklar

1997 Son Kumpanya

1998 Affet Bizi Hocam

1998 Çiçek Taksi

1998 Canlı Hayat - Fulya

1998 Babam Olur musun

1998 Baba

1998 Böyle mi Olacaktı

2000 Dikkat Bebek Var - Yasemin

2002 Öyle Bir Sevda ki

2002 Hastayım Doktor - Ceyda

2003 Zalim - Sudenaz

2004 Sil Baştan - Kiraz

2004 Kasırga İnsanları - Cemre

2005 Bir Varmış Bir Yokmuş

2005 Maki

2006 Hasret - Beyhan

2007 Binbir Gece - Bennu

2010 Şen Yuva - İnci

2011 Umutsuz Ev Kadınları - Elif

2014 Aşkın Kanunu - İpek

2015 Maral: En Güzel Hikayem - Deniz

2016 Babam ve Ailesi - Suzan

2018 8. Gün - Şehnaz

TV Programları;

1996 Life Style

1996 Cici Kızlar

1997 Sabah Şekerleri

1997 Seç Bakalım

1998 Şimdi Sıra Sende

2000 Lezzet Saati

2001 Bir Başka Gece

2003 Çocuk Deyip Geçme

2005 Bizim Evde Ne Oluyor

2013 Doktorum

2016 Buyur Bi'De Burdan Bak

2022 Bam Başka Sohbetler

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