Bülent Şakrak ve Esra Akpınar’dan ayrılık iddiaları: Takipten çıkarıp yeniden takibe aldılar
8 aydır birlikte olan Bülent Şakrak ve Esra Akpınar'ın ayrıldığı iddia edildi. İkili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakıp, ortak fotoğraflarını sildi. Ancak kısa süre sonra tekrar birbirlerini takibe aldılar.
2015 yılında Ceyda Düvenci ile evlenen ve Okan Ali adını verdikleri bir oğulları olan Bülent Şakrak, geçen yıl bu evliliğini tek celsede sonlandırmış ve ardından Esra Akpınar ile bir ilişkiye başlamıştı.
Sekiz aydır birlikte olan çiftin ayrıldığı yönündeki haberler, sosyal medyada yayılmaya başladı. İddiaların ardından Şakrak ve Akpınar, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibi bıraktı ve birlikte çekilmiş fotoğraflarını sildiler.
Ancak kısa bir süre sonra çift, ayrılık dedikodularını boşa çıkarırcasına yeniden birbirlerini takibe aldılar. Bu gelişme, sosyal medya kullanıcıları arasında kafa karışıklığına neden oldu. Çiftin ilişkisine dair net bir açıklama ise henüz yapılmadı.
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