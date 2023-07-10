Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak anlaşmalı olarak boşandı

2015 yılında nikah masasına oturan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çifti anlaşmalı olarak boşandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.07.2023 - 14:13
Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak anlaşmalı olarak boşandı
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8 yıldır evli olan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak geçen aylarda anlaşmazlık yaşamaya başlamıştı. Düvenci ve Şakrak çift terapistine gitmiş ancak sorunlarını çözemeyince boşanmaya karar vermişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çifti 1 saat önce anlaşmalı olarak boşandı. Ege Bölgesi'nde tatilde olan ünlü çift, adli tatil başlamadan boşanmaya karar verdi ve dava günü alıp İzmir’de boşandı.

VELAYET ANNEDE KALDI

Anlaşmalı olarak boşanan çift, çocukları Okan Ali’nin velayeti konusunda da fikir birliğine vardı ve velayet annede kaldı.

 

 


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