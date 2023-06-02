Bülent Şakrak kimdir, nereli? Bülent Şakrak'ın eşi kim?
Ceyda Düven ile olan evliliğiyle gündeme gelen Bülent Şakrak'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. Bülent Şakrak kimdir, nereli? Bülent Şakrak'ın eski eşi kim?
Magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri olarak gösterilen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın bir süredir aralarının kötü olduğu ve boşanacakları iddia ediliyor.
BÜLENT ŞAKRAK KİMDİR?
Bülent Şakrak, 26 Ağustos 1977'de İstanbul'da doğdu. Tiyatroya 1996 yılında Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'nda gençlik ve çocuk oyunlarında rol alarak başladı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne girdi. Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'nun ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi ve Yayla Sanat Merkezi Tiyatrosu'nda çalıştı. 1999 yılındaki yayımlanan Memoli dizisi ile yıldızı parladı.
BÜLENT ŞAKRAK'IN ÖZEL YAŞAMI
Özge Borak ile 2006 yılında evlendi. Çift 2010 yılında boşandı. 2015 yılında Ceyda Düvenci ile evlendi. Çiftin oğulları Okan Ali 2017 yılında dünyaya geldi Bülent Şakrak kendisi gibi oyuncu Erkan Kolçak Köstendil'in kuzenidir. Bülent Şakrak'ın annesi Meral Şakrak 2022 yılında hayatını kaybetti.
BÜLENT ŞAKRAK'IN YER ALDIĞI DİZİLER
Misafir - 2021
Sefirin Kızı - 2020
Dudullu Postası - 2018
Hangimiz Sevmedik - 2016
Ayrılsak da Beraberiz - 2015
Neyin Eksik? - 2013
Karanlıklar Çiçeği - 2012
İki Yaka Bir İsmail - 2012
Arka Sokaklar - 2011
İzmir Çetesi - 2011
Yıldız Masalı - 2011
Çete - 2010
Küçük Kadınlar - 2009
Kurtlar Vadisi Pusu - 2009
Eşref Saati - 2008
Gece Gündüz - 2008-2009
Zeliha'nın Gözleri - 2007
Güzel Günler - 2007
Karınca Yuvası - 2006
Sensiz Olmuyor - 2005
Kısmet (2005)
Beni Bekledinse - 2004
Sihirli Annem - 2003
Kumsaldaki İzler - 2002
İki Arada - 2002
Kınalı Kar - 2002
Pembe Patikler - 2002
Yılan Hikayesi - 1999
Bizim Aile - 1996
BÜLENT ŞAKRAK'IN OYNADIĞI TİYATROLAR
Tamamen Doluyuz : Becky Mode - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2018 (Dış ses)
Testosteron (oyun) : Andrzej Saramonowicz - Oyun Atölyesi - 2013
Macbeth : William Shakespeare - Pangar - 2012
Ölümüne: Moira Buffini - Kent Oyuncuları - 2011
Annem Yokken Çok Güleriz : Enda Walsh - Tiyatro Gerçek - 2010
Cimri : Moliere - Kent Oyuncuları - 2008
Açık Denizde : Slowomir Mrozek - Kent Oyuncuları - 2007
39 Basamak : John Buchan/Patrick Barlow - Kent Oyuncuları - 2007/2016
Kumarbazın Seçimi : Patric Marber - Kent Oyuncuları - 2004
BÜLENT ŞAKRAK'IN ROL ALDIĞI FİLMLER
Erşan Kuneri - 2022
Tamirhane (2022)
Acı Kiraz (2020)
5 Dakkada Değişir Bütün İşler (2016)
Son Mektup (2015)
Yapışık Kardeşler (2015)
Çilek (2014)
İksir:Dedemin Sırrı (2014)
Ay Büyürken Uyuyamam (2011)
72. Koğuş (2010)
Abimm (2009)
Melekler ve Kumarbazlar (2009)
Eyyvah Eyvah (2009)
Kutsal Damacana 2: İtmen (2009)
Ezber (kısa film) (2009)
Süper Ajan K9 (2008)
Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine (2008)
Ona Melek Deme (kısa film) (2006)
Sır Çocukları (2002)
Halk Çocuğu (2000)
Inishmorelu Yüzbaşı : Martin McDonagh - Kent Oyuncuları - 2003
Boing Boing: Marc Camoletti - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2003
Buzlar Çözülmeden: Cevet Fehmi Başkut - Yayla Sanat Merkezi - 2000
Yedi Kocalı Hürmüz: Sadık Şendil - Müjdat Gezen Tiyatrosu - 1999
Hababam Sınıfı (oyun): Rıfat Ilgaz - Müjdat Gezen Tiyatrosu - 1998
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