Bülent Şakrak kimdir, nereli? Bülent Şakrak'ın eşi kim?

Yayınlanma: 02.06.2023 - 14:09

Güncelleme: 02.06.2023 - 14:09

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri olarak gösterilen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın bir süredir aralarının kötü olduğu ve boşanacakları iddia ediliyor.



BÜLENT ŞAKRAK KİMDİR?



Bülent Şakrak, 26 Ağustos 1977'de İstanbul'da doğdu. Tiyatroya 1996 yılında Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'nda gençlik ve çocuk oyunlarında rol alarak başladı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne girdi. Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'nun ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi ve Yayla Sanat Merkezi Tiyatrosu'nda çalıştı. 1999 yılındaki yayımlanan Memoli dizisi ile yıldızı parladı.



BÜLENT ŞAKRAK'IN ÖZEL YAŞAMI

Özge Borak ile 2006 yılında evlendi. Çift 2010 yılında boşandı. 2015 yılında Ceyda Düvenci ile evlendi. Çiftin oğulları Okan Ali 2017 yılında dünyaya geldi Bülent Şakrak kendisi gibi oyuncu Erkan Kolçak Köstendil'in kuzenidir. Bülent Şakrak'ın annesi Meral Şakrak 2022 yılında hayatını kaybetti.

BÜLENT ŞAKRAK'IN YER ALDIĞI DİZİLER

Misafir - 2021

Sefirin Kızı - 2020

Dudullu Postası - 2018



Hangimiz Sevmedik - 2016

Ayrılsak da Beraberiz - 2015

Neyin Eksik? - 2013

Karanlıklar Çiçeği - 2012

İki Yaka Bir İsmail - 2012

Arka Sokaklar - 2011

İzmir Çetesi - 2011

Yıldız Masalı - 2011

Çete - 2010

Küçük Kadınlar - 2009

Kurtlar Vadisi Pusu - 2009

Eşref Saati - 2008

Gece Gündüz - 2008-2009

Zeliha'nın Gözleri - 2007

Güzel Günler - 2007

Karınca Yuvası - 2006

Sensiz Olmuyor - 2005

Kısmet (2005)

Beni Bekledinse - 2004

Sihirli Annem - 2003

Kumsaldaki İzler - 2002

İki Arada - 2002

Kınalı Kar - 2002

Pembe Patikler - 2002

Yılan Hikayesi - 1999

Bizim Aile - 1996

BÜLENT ŞAKRAK'IN OYNADIĞI TİYATROLAR

Tamamen Doluyuz : Becky Mode - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2018 (Dış ses)

Testosteron (oyun) : Andrzej Saramonowicz - Oyun Atölyesi - 2013

Macbeth : William Shakespeare - Pangar - 2012

Ölümüne: Moira Buffini - Kent Oyuncuları - 2011

Annem Yokken Çok Güleriz : Enda Walsh - Tiyatro Gerçek - 2010

Cimri : Moliere - Kent Oyuncuları - 2008

Açık Denizde : Slowomir Mrozek - Kent Oyuncuları - 2007

39 Basamak : John Buchan/Patrick Barlow - Kent Oyuncuları - 2007/2016

Kumarbazın Seçimi : Patric Marber - Kent Oyuncuları - 2004

BÜLENT ŞAKRAK'IN ROL ALDIĞI FİLMLER

Erşan Kuneri - 2022



Tamirhane (2022)

Acı Kiraz (2020)

5 Dakkada Değişir Bütün İşler (2016)

Son Mektup (2015)

Yapışık Kardeşler (2015)

Çilek (2014)

İksir:Dedemin Sırrı (2014)

Ay Büyürken Uyuyamam (2011)

72. Koğuş (2010)

Abimm (2009)

Melekler ve Kumarbazlar (2009)

Eyyvah Eyvah (2009)

Kutsal Damacana 2: İtmen (2009)

Ezber (kısa film) (2009)

Süper Ajan K9 (2008)

Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine (2008)

Ona Melek Deme (kısa film) (2006)

Sır Çocukları (2002)

Halk Çocuğu (2000)

Inishmorelu Yüzbaşı : Martin McDonagh - Kent Oyuncuları - 2003

Boing Boing: Marc Camoletti - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2003

Buzlar Çözülmeden: Cevet Fehmi Başkut - Yayla Sanat Merkezi - 2000

Yedi Kocalı Hürmüz: Sadık Şendil - Müjdat Gezen Tiyatrosu - 1999

Hababam Sınıfı (oyun): Rıfat Ilgaz - Müjdat Gezen Tiyatrosu - 1998























