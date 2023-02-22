Bulgur pilavı yaparken dikkat etmiyoruz ama lezzetini kaçırıyor ve iyi pişmiyor

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 21:29

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 21:29

Tarifsiteniz'de aktarılanlara göre; Bulgur pilavı pişirirken lezzetini kaçıran bir hata var. Bulgur pilavı yaparken bazı ev hanımları bulguru pirinç gibi suda bekletiyor veya yıkıyorlar. Oysa Bulgur pişirilmeden önce yıkanmaz! Üretim aşamasında yıkanıp kaynatıldığı için ambalajlı bulgurun pişirilmeden önce yıkanmasına gerek bulunmuyor. Yapılan bu pişirme hatası bulgurun lezzetini kaçırmaktadır.

Peki lezzetli bulgur pilavı nasıl pişirilir?

Pilav yaparken tavuk suyu kullanılmalıdır.

Tereyağıyla yapılmalı ve ayçiçek yağı kullanılmamalıdır

Tencerenin kapağı sık sık açılmamalıdır.



Bulgur pilavı için gerekli malzeme listesi

2 su bardağı bulgur

1 büyük soğan

2 domates

3 sivri biber

4 çorba kaşığı tereyağı

3 su bardağı kaynar su

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kırmızı biber

2 çay kaşığı karabiber

Bulgur pilavının hazırlanışı nasıldır?

*Orta ateşte tereyağını eritin.

*Doğranmış soğanı koyup pembeleşinceye kadar pişirin.

*Küçük halkalara doğradığınız biberleri ekleyip 2-3 dakika kavurun.

*Domatesleri de ilave edip, domatesler eriyene kadar pişirmeye devam edin.

*Bulgurları ekleyerek birkaç kere karıştırın.

*Su, karabiber, kırmızı biber ve tuzu da ekleyip kısık ateşte 10-12 dakika pişirin. Bu aşamada dilerseniz tavuk suyu da ekleyebilirsiniz.

*Tencereyi ateşten aldıktan sonra 10 dakika demlenmeye bırakın ve sonrasında servis yapın.

BULGUR PİLAVININ YANINA EN İYİ NE GİDER?

Bulgur pilavını ''tarhana çorbası, cacık, acı biber turşusu veya lahana turşusu'' ile servis edebilirsiniz