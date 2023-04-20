BUPAWS gönüllü koordinatörünün üniversiteye girişi yasaklandı
Boğaziçi Üniversitesi Hayvan Barınma Merkezi'nin (BUPaws) üniversite içerisinde başka bir yere zorla taşınma kararının ardından şimdi de BUPaws Gönüllüsü Defne Arsoy'un üniversiteye girişi yasaklandı.
Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde 22 yıldır yer alan ve geçen günlerde yönetimce zorla başka bir bölgeye taşınan Boğaziçi Üniversitesi Hayvan Barınma Merkezi'nde (BUPaws) gelişmeler sürüyor. 26 Mart tarihinde üniversite yönetimi tarafından kampüs içerisinde köpeklerin başka bir yere tahliye etmesine gönüllüler tepki göstermiş, güvenlik ile aralarında arbede yaşanmıştı.
SÜRESİZ İPTAL EDİLDİ
Gönüllülerin yeni barınakta gerekli şartlar sağlanamaması nedeniyle mücadeleri sürerken, 2015 yılından beri barınağın gönüllü koordinatörü olan ve aynı zamanda Boğaziçi mezunu olam Defne Arsoy'un üniversiteye girişi yasaklandı. 18 Nisan tarihinde üniversiteye girmek isteyen Arsoy'un mezun kartının iptal edildiği ve okula girişinin resmen yasaklandığı öğrenildi. Önceki gün Arsoy’a, yönetim tarafından e-posta gönderilerek rektörlük kararıyla giriş kartının süresiz olarak iptal edildiği bildirildi, nedeni ise belirtilmedi.
KİŞİSEL HIRSLARLA ALINAN KARAR
Cumhuriyet'e açıklamalarda bulunan Arsoy, "26 Mart'dan beri gerginlik çıkmaması adına üniversiteye gitmiyordum. 18 Nisan'da avukatımla gittiğimde kartımın iptal edildiğini öğrendim. Nedenini sorduğumda ise öğrenebilmem için dilekçe yazmam gerektiğini söylediler. Dilekçeyi ilettik ve sonucu bekliyoruz. Bu karar okula yakışmayan bir karardır. Bir işi bu denli eline yüzüne bulaştıran insanlar nasıl hala yönetimde anlamıyorum. Devlet kadrolarına bu tarz insanlar yakışmıyor. Bu yapılanlar düzgün bir idarecilik değildir, öfke ile kişisel hırslarla yapılan uygulamalardır" dedi.
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