Burada yetişmez diyenlere inat üretime başladı! Çarşamba Ovası'nda ilk kez kadın girişimci tarafından ekildi...

Yayınlanma: 13.02.2025 - 12:48

Güncelleme: 13.02.2025 - 12:48

Türkiye'de son yıllarda popülerliği artan ve genellikle tropikal iklimlerde yetişen ejder meyvesi, Karadeniz Bölgesi'nde de üretilmeye başlandı. Samsun'un Çarşamba ilçesi Yukarı Donurlu Mahallesi'nde ailesine ait arazinin bir kısmında sera içerisinde ejder meyvesi yetiştiriciliği yapan 39 yaşındaki Neşe Özbek, Çarşamba'da bu işi ilk ve tek yapan üretici olarak dikkat çekiyor.

Ev hanımı olan Neşe Özbek, internet üzerinden keşfettiği ejder meyvesinin sağlık açısından faydalarını öğrendikten sonra üretime karar verdiğini belirterek, "Uzun araştırmalarımızın ardından Çarşamba'da yetiştirilebileceğine inandık ve Mayıs 2022'de fidanlarımızı diktik. Şu an 480 metrekarelik seramızda 100 direk ve 400 fidan bulunuyor. İlk etapta destek almak için görüşmeler yaptık ancak zaman kaybetmemek adına kendi imkânlarımızla başladık" dedi.

Başlangıçta çevresinden olumsuz tepkiler aldığını aktaran Özbek, "Çoğu kişi burada yetişmeyeceğini, boşuna masraf ettiğimizi söyledi. Ancak pes etmedik ve emeğimizin karşılığını almaya başladık. Fidanlarımız 17-18 aylıkken meyve verdi. Tam verime ulaştığında yıllık yaklaşık 2 ton ürün elde etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Çarşamba'da ilk kez ejder meyvesi üretildiğine dikkat çeken Özbek, "Meyvenin hem görüntüsü hem de lezzeti vatandaşlar tarafından beğenildi. Beklediğimizin üzerinde bir ilgiyle karşılaştık. Çarşamba'da daha önce yetiştirilmemiş olması da ayrı bir heyecan oluşturuyor ve beni bu işe daha da motive ediyor. Hayalini kurduğum işi başardığım için mutluyum" ifadelerini kullandı.