Adana'da hasat devam ediyor: Dalında satıldı! Kilosu 18 TL...
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde hasadı süren mandalina, dalında kilogramı 16-18 liradan alıcı buluyor.
Sağdıçlı Mahallesi'ndeki bahçelerde yetiştirilen "W. Murcott" cinsi mandalinada hasat mesaisi devam ediyor.
Tarım işçilerince ağaçlardan toplanan ürünler, kasalara yerleştirildikten sonra kamyonetlere taşınıyor.
Dalında kilogramı 16-18 liradan satılan mandalinalar, narenciye işleme tesislerine gönderiliyor.
Hasadın, mart ayına kadar sürmesi bekleniyor.
Etiketler: #hasat #Adana #Narenciye
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