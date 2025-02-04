Adana'da hasat devam ediyor: Dalında satıldı! Kilosu 18 TL...

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde hasadı süren mandalina, dalında kilogramı 16-18 liradan alıcı buluyor.

Adana'da hasat devam ediyor: Dalında satıldı! Kilosu 18 TL...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2025 - 13:36

Sağdıçlı Mahallesi'ndeki bahçelerde yetiştirilen "W. Murcott" cinsi mandalinada hasat mesaisi devam ediyor.

Tarım işçilerince ağaçlardan toplanan ürünler, kasalara yerleştirildikten sonra kamyonetlere taşınıyor.

Dalında kilogramı 16-18 liradan satılan mandalinalar, narenciye işleme tesislerine gönderiliyor.

Hasadın, mart ayına kadar sürmesi bekleniyor.


Etiketler: #hasat #Adana #Narenciye

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