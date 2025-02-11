Mersin'de sevimli hasat: Minik eller ilk mahsulleri topladı

Yayınlanma: 11.02.2025 - 12:58

Güncelleme: 11.02.2025 - 12:58

Erdemli Belediyesi’nin kurduğu Çocuk Serasında Şehit Musa Özallar Kreş öğrencileri düzenli eğitim alıyor, tohum atılmasından, hasat edilmesine kadar üretim sürecinin her aşamasında yer alıyor. Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğünün uzman personellerinin eşliğin de, öğretmenler ve öğrenciler üretim sürecini birlikte takip etti. Doğa bilinci kazanan minik öğrenciler, domatesten salatalığa, maruldan maydanoza, brokoliden karnabahara ürettikleri sebzelerin ilk hasadını yapmanın sevincini yaşadı. Öğrenciler ilk hasadını Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ile birlikte yaptı.

Çocukların doğa bilinciyle yetişmeleri için çalışmalar yürüttüklerini belirten Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Bugün belediyemizin kreşinde eğitim gören yavrularımızla birlikte kurumumuzun serasındayız. Çocuklarımızın doğa bilinciyle yetişmesini arzuluyoruz. Kendileri deneyimleyerek, öğrenerek yetişmesini arzuluyoruz. Bu sebepten dolayı belediyemizin bugün çocuk serasındayız. Onlarla birlikte daha önce ektiğimiz tohumları bugün hasadını gerçekleştirdik. Daha yeşil bir dünya için geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla tohumlar atıyoruz" dedi.

Serada marul ve karnabahar topladığını belirten çocuklardan İdil Taka, "Biz bugün marul topladık serada. Karnabahar topladık. Brokoli topladık. Ektiğimiz sebzeler büyüdü" ifadelerini kullandı.

Çocuklardan Ahmet Özer, topladıkları sebzeleri okula götüreceklerini belirtirken, Derin Demir'de mutululuğunu dile getirdi.



