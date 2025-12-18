İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Burak Ateş hakkında yakalama emri çıkarıldı. Peki, Burak Ateş kimdir? İş insanı Burak Ateş kaç yaşında nereli? Burak ateş hakkında neden yakalama kararı çıkarıldı?

BURAK ATEŞ KİMDİR?

7 Şubat 1988 doğumlu Burak Ateş, Maltepe Üniversitesi Ekonomi bölümünden 2011 yılında mezun oldu. 2011-2013 yılları arasında Alp Ateş Demir Ltd.Şti. firmasında Yönetim Kurulu Üyeliği, 2013 yılından bu yana Altın Ateş Kimya A.Ş, 2016 yılından bu yana Standard Doğalgaz Enerji AŞ., 2017 yılından bu yana Smart Teknoloji A.Ş. ve 2020 yılından bu yana Artlog Lojistik A.Ş firmasında Yönetim Kurulu üyeliği yapan Ateş İngilizce bilmektedir.

BURAK ATEŞ HAKKINDA NEDEN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, “uyuşturucu madde temin etme”, “kullanımını kolaylaştırma” ve “kullanma” suçları kapsamında başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.