Burak Kut'tan 'Acun Ilıcalı' itirafı: O telefon görüşmesini anlattı

Yayınlanma: 11.01.2025 - 23:04

Güncelleme: 11.01.2025 - 23:05

Özellikle 1990'lı yıllarda adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Burak Kut, O Ses Türkiye 2025 Yılbaşı Özel'de sahneye çıkmış, 'Yaşandı Bitti' ve 'Benimle Oynama' parçalarını canlı seslendirmişti.

Şarkıları ve sahne şovuyla sosyal medyada övgü dolu yorumlar alan ünlü popçu, YouTube'da yayınlanan 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programına konuk olup, çok konuşulan performansı hakkında açıklamalarda bulundu.

'TELEVİZYONCULUK DAHİSİ'

"Acun'un aklına nasıl geldin?" sorusuna Burak Kut, "Acun enteresan bir şahsiyet. Kimse boşuna bir yere gelmezin açık bir örneği. Beni bir gece yarısı aradı. Hızlı bir şekilde istediğini anlattı, ben de saniyeler içinde mevzuyu anladım. Süre de kısıtlıydı, hızlı bir çalışma içine girdim. Onun düşüncesi bu, medyadaki koku alma yeteneği. Bence Acun bir televizyonculuk dahisi" yanıtını verdi.

'ACUN KUSURA BAKMASIN'

Ilıcalı'nın program yayınlanmadan bir gün öncesi kendisini tekrar aradığını belirten 51 yaşındaki şarkıcı, "Başka bir şey daha söyleyeyim, bunu normalde söylemem. Acun kusura bakmasın. Bir gün önce montajdan arayıp, böyle bir gündem yaratacağını gördüğünü söyledi" ifadelerini kullandı.

'BEBELER DE PİSTTE KALMALI'

'Bebeto' lakaplı Burak Kut, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel sonrası X hesabından, "Hayal ettiğimiz gibi olması ve ortak bir paydada buluşabileceğimizi görmek mutlu etti beni. 'Ders niteliğinde', 'Nasıl hâlâ böyle söyleyebiliyor?', 'Bebeleri pisten aldı' gibi yorumlara gülerek, takip edebildiğimce baktım. Ders değil de, ilham verebildiysem ne mutlu. Yıllar içinde sahne performansını koruyup arttırmak, yaptığın işi sevince, sesi bir enstrüman gibi düşünüp, çalışınca oluyor. Ek olarak bebeler de pistte kalmalı bence. Kimseyi küçümseyemem, bir zamanlar ben de bebeydim çünkü" paylaşımını yapmıştı.

'YÜREĞİME YORUM YAĞMURU İLE SU SERPTİNİZ'

Müzik dünyasında bir döneme damga vuran pop şarkıcısı, "Müziğin birleştirici ve iyileştirici gücü etrafında toplanıp, ülkemizin sanat kültür seviyesini yukarı taşımak için elimizden geleni yapalım. 'Defalarca teşekkür ederiz' yazmışsınız, asıl ben teşekkür ederim. Bu vesileyle her zaman sizlerin gösterdiği, sevgiye saygıya ilgiye layık olabilmek için yanıp tutuşan yüreğime, yorum yağmurları ile su serptiniz. Eksik olmayınız, sağ olunuz var olunuz, nur olunuz" mesajını paylaştı.