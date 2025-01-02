Burak Kut’tan Yeşim Salkım’a cevap: 'Bebeler de pistte kalmalı'

Yayınlanma: 02.01.2025 - 17:20

Güncelleme: 02.01.2025 - 17:30

90’ların sevilen isimlerinden Burak Kut, O Ses Türkiye 2025 Yılbaşı Özel programındaki performansıyla izleyicileri büyüledi. Canlı olarak seslendirdiği ‘Yaşandı Bitti’ ve ‘Benimle Oynama’ şarkılarıyla sosyal medyada övgü yağmuruna tutulan Kut, X (Twitter) hesabından bir açıklama yaparak sürece dair detayları paylaştı.

"ACUN ILICALI GECE YARISI ARADI"

Burak Kut, program davetinin gece yarısı Acun Ilıcalı’dan gelen bir telefonla gerçekleştiğini şu sözlerle açıkladı:

“Bir gece yarısı Acun Ilıcalı ağabeyin aramasıyla, ‘O Ses Yılbaşı 2025’ çekimine davet edildim. İlk aklıma gelen fikir, yeni yıla yüksek enerjiyle girebileceğimiz, moralimizi düzeltecek bir gösteri hazırlamaktı. Bu başarı; unutulmaz şarkıları besteleyen dostlarım, Tarık Sezer yönetimindeki orkestra ve Acun Medya’nın prodüksiyon ekibinin sayesinde oldu.”

"BİR ZAMANLAR BEN DE BEBEYDİM"

Burak Kut, Yeşim Salkım’ın sosyal medya üzerinden yaptığı, “Bebeleri pistten alın” yorumuna ise yanıt verdi.

“‘Ders niteliğinde’, ‘Nasıl hâlâ böyle söyleyebiliyor?’, ‘Bebeleri pistten aldı’ gibi yorumlara güldüm. Kimseyi küçümseyemem. Bir zamanlar ben de bebeydim. İlham verebildiysem ne mutlu. Sahne performansını koruyup arttırmak, işi sevmek ve sürekli çalışmakla oluyor. Bebeler de pistte kalmalı.”

"MÜZİĞİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İNANALIM"

Kut, müziğin birleştirici ve iyileştirici gücüne dikkat çekerek şu mesajı verdi:

“Müziğin sanat ve kültür seviyemizi yukarı taşıdığına inanıyorum. Sizlerin sevgi dolu yorumlarınız, yüreğime su serpti. Sizlere teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız!”