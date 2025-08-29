Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin koleje verdiği para ortaya çıktı!

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen 2016 yılında evlenmişti. 2019'da Karan'ı, 18 Ocak 2023 tarihinde ise ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı. Önceki gün oğulları Karan'ı ilkokula kaydettiren Fahriye Evcen ile Burak Özçivit o anları Mustafa Kemal Atatürk büstünün önünde ölümsüzleştirdi.

Aile fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Evcen, "Yolun hep açık olsun oğlum. Seni çok seviyoruz" notuyla mutluluğunu dile getirdi.

1 MİLYON 250 BİN TL

Öte yandan Müge Dağıstanlı, ünlü çiftin Çamlıca'daki kolej için verdiği ücreti açıkladı. Çiftin kolejin yıllık ücreti için 1 milyon 250 bin TL ödediğini yazdı.