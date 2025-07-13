90’lı yılların unutulmaz dansçılarından Burçin Orhon, sosyal medya hesabı üzerinden hastalığına dair yaptığı paylaşımla yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Burçin Orhon kimdir? Burçin Orhon'un hastalığı ne? Burçin Orhon kaç yaşında, nereli?

BUR Ç İ N ORHON K İ MD İ R?

Burçin Orhon, 1962 yılında İstanbul’da doğan Türk oyuncu ve dansçıdır. Kariyerine 3,5 yaşında klasik bale eğitimi alarak başladı. Ardından Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarına devam ederek bale eğitimini ilerletti. Devlet Balesi kadrosunda görev alarak profesyonel bale kariyerini sürdürdü.

Eğitim Hayatı

Burçin Orhon, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu.

Özel Hayatı

23 Aralık 1995 tarihinde oyuncu ve sunucu Süheyl Uygur ile evlenen Burçin Orhon’un Robyn, Lara Zeynep ve Ayşe Alkış adında üç çocuğu bulunmaktadır.

2007 yılında Burçin Orhon Dans Akademisi adını taşıyan bir dans okulu açarak öğrenci yetiştirmeye başladı.

Filmografisi

Sinema Filmleri:

Renkli Dünya (Dansçı) – 1980

Fırtına Gönüller – 1984

Taçsız Kraliçe (Nurten) – 1984

Aşk ve Para – 1986

On Yedi Yaşında Aşk – 1986

Yunus Emre (Balım Kız) – 1986

TV Dizileri:

Portatif Hüseyin – 1991

Artist Palas (Cana) – 1994

Küçük Besleme – 1999

Borsa – 2000

Aşk ve Gurur – 2002

Çocuğun Var Derdin Var (Tijen) – 2004

Anadolu Kaplanı (Hülya) – 2006

Kavak Yelleri (Burçin) – 2007

BUR Ç İ N ORHON'UN HASTALI Ğ I NE?

Bir dönem doktoru tarafından Alzheimer hastası olduğu söylenen Orhon, “Büyük bir yanlıştı, yanlış teşhisti. Benzer bir hastalığım vardı. Bir sene boyunca kendimi Alzheimer hastası zannettim. Birtakım hazırlıklar yaptım. Sonradan gerçek ortaya çıktı. Alzheimer değilim, bu çok sevindirici ama üzerimde ciddi etkiler bıraktı.” dedi.

Orhon, yanlış teşhisin ardından bazı çevrelerden aldığı yorumlara da sitem etti. Alzheimer ile ilgili açıklamalarının ardından “reklam yapıyor” şeklinde eleştiriler aldığını belirten sanatçı, şu sözlerle tepkisini dile getirdi:

“Alzheimer reklam yapılacak bir şey değil. Hiç kimse, hele de benim gibi bir insan, bundan bir şey kazanamaz. Anca kötü bir şekilde gündeme gelinir. İnsanlar çocuklarını bana güvenip bale dersine yollamaz, Alzheimer olan birine dizi ya da reklam teklifi gelmez. Bu yorumlara, teşhisten daha çok üzüldüm. Bir insan Alzheimer’la reklam yapacak kadar alçalamaz.”