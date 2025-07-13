90’lı yılların unutulmaz dansçılarından Burçin Orhon, sosyal medya hesabı üzerinden hastalığına dair yaptığı paylaşımla yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Burçin Orhon kimdir? Burçin Orhon'un hastalığı ne? Burçin Orhon kaç yaşında, nereli?
BURÇİN ORHON KİMDİR?
Burçin Orhon, 1962 yılında İstanbul’da doğan Türk oyuncu ve dansçıdır. Kariyerine 3,5 yaşında klasik bale eğitimi alarak başladı. Ardından Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarına devam ederek bale eğitimini ilerletti. Devlet Balesi kadrosunda görev alarak profesyonel bale kariyerini sürdürdü.
Eğitim Hayatı
Burçin Orhon, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu.
Özel Hayatı
23 Aralık 1995 tarihinde oyuncu ve sunucu Süheyl Uygur ile evlenen Burçin Orhon’un Robyn, Lara Zeynep ve Ayşe Alkış adında üç çocuğu bulunmaktadır.
2007 yılında Burçin Orhon Dans Akademisi adını taşıyan bir dans okulu açarak öğrenci yetiştirmeye başladı.
Filmografisi
Sinema Filmleri:
Renkli Dünya (Dansçı) – 1980
Fırtına Gönüller – 1984
Taçsız Kraliçe (Nurten) – 1984
Aşk ve Para – 1986
On Yedi Yaşında Aşk – 1986
Yunus Emre (Balım Kız) – 1986
TV Dizileri:
Portatif Hüseyin – 1991
Artist Palas (Cana) – 1994
Küçük Besleme – 1999
Borsa – 2000
Aşk ve Gurur – 2002
Çocuğun Var Derdin Var (Tijen) – 2004
Anadolu Kaplanı (Hülya) – 2006
Kavak Yelleri (Burçin) – 2007
BURÇİN ORHON'UN HASTALIĞI NE?
Bir dönem doktoru tarafından Alzheimer hastası olduğu söylenen Orhon, “Büyük bir yanlıştı, yanlış teşhisti. Benzer bir hastalığım vardı. Bir sene boyunca kendimi Alzheimer hastası zannettim. Birtakım hazırlıklar yaptım. Sonradan gerçek ortaya çıktı. Alzheimer değilim, bu çok sevindirici ama üzerimde ciddi etkiler bıraktı.” dedi.
Orhon, yanlış teşhisin ardından bazı çevrelerden aldığı yorumlara da sitem etti. Alzheimer ile ilgili açıklamalarının ardından “reklam yapıyor” şeklinde eleştiriler aldığını belirten sanatçı, şu sözlerle tepkisini dile getirdi:
“Alzheimer reklam yapılacak bir şey değil. Hiç kimse, hele de benim gibi bir insan, bundan bir şey kazanamaz. Anca kötü bir şekilde gündeme gelinir. İnsanlar çocuklarını bana güvenip bale dersine yollamaz, Alzheimer olan birine dizi ya da reklam teklifi gelmez. Bu yorumlara, teşhisten daha çok üzüldüm. Bir insan Alzheimer’la reklam yapacak kadar alçalamaz.”