Burcu Biricik kimdir, nereli, kaç yaşında? Burcu Biricik hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 13:40

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 13:40

Geçtiğimiz sezon Camdaki Kız dizisindeki rolü ile sık sık konuşulan oyuncu Burcu Biricik şimdilerde ise sosyal medyanın dilinde. Yurttaşlar Burcu Biricik'in hayatına dair araştırmalar yapıyor. İşte Burcu Biricik hakkında merak edilenler...

BURCU BİRİCİK KİMDİR?

Burcu Biricik, 4 Mayıs 1989 tarihinde Antalya’da doğdu. 2006 yılında Antalya’da düzenlenen Miss Mediterranean güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçildi. Lise yıllarında katıldığı tiyatro festivalinde ödül aldıktan sonra profesyonel anlamda oyuncu olmaya karar veren Biricik, Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde lisans eğitimini tamamlarken, aynı zamanda da Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı. Biricik, oyunculuk kariyerine Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda stajyer kadroda yer alarak başladı. Burada İkinin Biri, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım ve Yedi Kocalı Hürmüz gibi çeşitli oyunlarda rol aldı.

2007 yılında Show TV'de yayımlanan Maçolar dizisindeki yan rolüyle televizyonda ilk kez yer aldı. Daha sonra Toprağın Günlüğü adlı kısa filmi çeken Biricik, Kanal D'de 2011 yılında yayımlanan Artiz Mektebi adlı oyunculuk yarışmasına katıldı ve burada birinciliği Alican Aytekin ile paylaştı. Daha sonra 2011'de Muhteşem Yüzyıl ve 2012'de Ustura Kemal dizilerinde küçük roller aldı. Yine 2012'de Show TV'de yayımanan Düşman Kardeşler dizisindeki Derya adlı Trakyalı bir kızı canlandırdı. Oyuncu, 2013'de TRT 1'de yayımlanan Beni Böyle Sev dizisinde Seda karakterini canlandırmış ve aynı zamanda çeşitli reklam filmlerinde oynamıştır. Biricik 2014 yılının Kasım ayında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan ve 2015 yılında sona eren Şeref Meselesi dizisinde Kübra karakterini canlandırdı. 2016-2017 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Hayat Şarkısı dizisinde Hülya Cevher karakterini canlandırdı. 2016 yılında Emre Yetkin'le evlendi. 2019 yılında yayımlanan Çiçero isimli sinema filminde Erdal Beşikçioğlu ile başrolü paylaştı. Aynı yıl Star TV'de yayımlanan Kuzgun dizisinde başrol olarak yer aldı. 2020 yılında Kırmızı Oda dizisinde Boncuk karakteriyle konuk oyuncu olarak yer aldı. 2021'de ise Netflix'te yayımlanan Fatma dizisinde yer aldı. Günümüzde ise, Kanal D'de yayımlanan Camdaki Kız dizisinde Nalan İpekoğlu karakterini canlandırmaktadır.

BURCU BİRİCİK FİMLERİ

2010 - Ejder Kapanı

2012 - Kedi Özledi Lale

2013 - İnanç Odası Kurban

2014 - Bana Masal Anlatma

2015 - Toprak'ın Günlüğü

2016 - Çok Uzak Fazla Yakın

2018 - Her Şey Seninle Güzel

2019 - Çiçero

2020 - İnsanlar İkiye Ayrılır

BURCU ÖZBERK DİZİLERİ

2006 - Ümit Milli

2006 - Maçolar

2011 - Muhteşem Yüzyıl

2012 - Ustura Kemal

2012 - Düşman Kardeşler

2012 - Dila Hanım

2013 - Beni Böyle Sev

2014 - Şeref Meselesi

2015 - Ulan İstanbul

2016 - Hayat Şarkısı

2018 - 8. Gün

2019 - Kuzgun

2020 - Kırmızı Oda

2021 - Camdaki Kız

BURCU ÖZBERK ÖDÜLLERİ

2017 - 3. Elele Avon Kadın Ödülleri - Yılın Oyuncusu

2017 - 5. Bilkent Tv Ödülleri - En İyi Kadın Drama Oyuncusu

2017 - 12. İTÜ Makinistanbul Medya, Sanat ve Spor Ödülleri - Yılın Kadın Dizi Oyuncusu

2019 - İstanbul Üniversitesi Kültür Kulübü Moda Topluluğu - Yılın Kadın Oyuncusu