Burcu Biricik'ten, Melis Sezen'i hedef alan MHP'li Ahmet Çakar'a sert tepki: 'Altınızda donunuz var mı diye...'

13 Mayıs 2022 Cuma, 10:39

MHP'nin eski milletvekili Ahmet Çakar, oyuncu Melis Sezen'in kıyafeti üzerinden hedef almıştı.

Çakar, Akit TV'de yaptığı konuşmasında, "Geçen gün onları bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş" ifadelerini kullanmıştı.

Çakar'ın açıklamaları sosyal medyada tepki çekerken; birçok ünlü isimden de, Sezen'i hedef alan MHP'li isme yanıt gelmişti.

Son olarak, Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik de eski vekile çok sert yanıt verdi.

'ALTINIZDA DONUNUZ VAR MI DİYE...'

Biricik, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Beyefendiler biz size soruyor muyuz 'altınızda donunuz var mı' diye? Sormuyoruz çünkü bizi ilgilendirmez. Sormuyoruz çünkü üzerimize vazife değil! Üzerinize vazife olmayan şeylerden rica ediyorum uzak durun artık! Sanıyor musunuz ki siz böyle konuşunca biz sizin uygun gördüğünüz şekilde giyineceğiz. Yapmayın komik olmayın!"