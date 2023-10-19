Burcu Biricik sektör değiştiriyor! İşte yeni mesleği
Ekranların sevilen yüzü, ünlü oyuncu Burcu Biricik sektör değiştiriyor.
Son olarak Camdaki Kız dizisinde Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan gibi isimlerle başrol oynayan Burcu Biricik, sektör değiştiriyor. Biricik'in ticarete atıldığı ortaya çıktı. Snob Magazin'in haberine göre ünlü isim Ayvalık'ta butik otel açacak.
Eşi Emre Yetkin ile beraber iki yıldır çalışan güzel oyuncu tadilatın sonuna geldi. Biricik, 5-6 odalı olan butik otelini özel konsept yapıyor.
Orman konseptli odalar yaptıran çift, iki yıl önce eski Rum evini satın almış.
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