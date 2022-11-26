Burcu Esmersoy'un düğün tarihi belli oldu
Bir yıldır aşk yaşadığı Nazım Akmandil ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Burcu Esmersoy'un düğün tarihi belli oldu.
Burcu Esmersoy, 1 yıldır birlikte olduğu yazılımcı Nazım Akmandil'den yaz başında İtalya'da evlilik teklifi almıştı.
Teklifin ardından düğün için hazırlıklara başlayan Esmersoy, düğün tarihi için otel engeline takılınca tarih belirleyemediler. Bir süredir hazırlık yapan çiftin düğün tarihi netleşti.
EYLÜL AYINDA EVLENECEKLER
Geçen günlerde verdiği bir röportajda düğün için yer bulamadıklarını söyleye Esmersoy, "Otel dolu. Bize '2023'te görüşelim' diye mail attılar. Biz de 'Biri düğününü iptal ederse bize haber verin' dedik. Bekliyoruz. İstediğim bir tarih var onu ayarlamaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
Esmersoy ve Akmandil'in merakla beklenen düğün tarihi belli oldu. Eylül 2023'te nikah masasına oturacak olan çift kaporayı da ödedi.
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