Burcu Esmersoy'un eşi Nazım Akmandil kim, kaç yaşında? Nazım Akmandil'in mesleği ne?

Nazım Akmandil, Burcu Esmersoy ile dünyaevine girdi. Yurttaşlar Akmandil'in yaşamını merak ediyor. Peki, Burcu Esmersoy'un eşi Nazım Akmandil kim, kaç yaşında? Nazım Akmandil'in mesleği ne? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.09.2023 - 23:26
Burcu Esmersoy'un eşi Nazım Akmandil kim, kaç yaşında? Nazım Akmandil'in mesleği ne?
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Nazım Akmandil, ünlü sunucu Burcu Esmersoy ile dünyaevine girdi. İki yıldır birlikte olan çift, İtalya'da evlendi. Peki, Burcu Esmersoy'un eşi Nazım Akmandil kim, kaç yaşında? Nazım Akmandil'in mesleği ne?

NAZIM AKMANDİL KİM?

Nazım Akmandil, Hüseyin Akmandil ve Nesli Akmandil'in oğlu. 30 yaşında olan Akmandil, yazılımcı olarak hayatını sürdürüyor. 

Good Job Games olarak bilinen şirketi arkadaşlarıyla birlikte kurduğu bilinmekte.


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Burcu Esmersoy dünyaevi nazım akmandil

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