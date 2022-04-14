Burdur'da açan erik ve şeftali çiçekleri doğayı renklendirdi
Burdur'un Bucak ilçesinde ilkbaharda açan erik ve şeftali çiçekleri bahçeleri beyaza ve pembeye bürüdü.
Antalya-Burdur kara yolunun kenarında Karapınar ve Uğurlu köyündeki erik ve şeftali bahçeleri çiçek açtı.
Yağışlı ve uzun geçen kış mevsiminin ardından ilkbaharın gelmesiyle bahçeleri boyayan çiçekler görsel şölen meydana getirdi.
Bahar çiçeklerinin güzelliğini görenler fotoğraf çektiriyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de çiçek açan meyve bahçelerini gezerek zararlı böcek tespiti çalışması yapıyor
"DOĞANIN GÜZEL ZAMANI"
Çiftçi Ramazan Çalışkan, yaptığı açıklamada, 20 dekarlık anjelika eriği bahçesinin gelinliğini giydiğini ifade etti.
Bu yıl baharın biraz geç geldiğini belirten Çalışkan, "Ağaçlar çiçek açtı, ekinler yemyeşil. Bu aralar doğanın en güzel zamanı. Bahçeler çok güzel. Çiçekleri gören bazı insanlar fotoğraf çektirmeye geliyor." ifadelerini kullandı.
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