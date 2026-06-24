Heykeltıraş ve sanat eğitimcisi Burhan Alkar hayatını kaybetti. Peki, Burhan Alkar kimdir? Burhan Alkar kaç yaşında, nereli? Burhan Alkar neden öldü?
BURHAN ALKAR KİMDİR?
Burhan Alkar, 1930 yılında Filibe'de dünyaya geldi. 1951'de Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü'nden mezun oldu. 1958'de aynı bölümün açtığı modelaj asistanlığı sınavını kazandı. 1960'ta Paris’e gitti ve Julian Akademisi’nde Heykeltıraş Monsieur Mougene’in atölyesinde çalıştı. 1961-65 yılları arasında Paris Güzel Sanatlar Yüksekokulu’nda Monsieur Leyque’in atölyesinde heykel ihtisası yaptı. 1965'te Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nde Modelaj öğretmenliğine başladı. 1977’de emekli oldu.
BURHAN ALKAR'IN ÖDÜLLERİ
- Paris Güzel Sanatlar Yüksekokulu sene sonu konkurunda "Mansiyon" ve "Birincilik" Ödülleri (1961-65),
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Anfisi için Heykel Yarışması "Başarı" Ödülü (1968),
- Ankara Kızılay Gökdelen projesi için Heykel Yarışması "Üçüncülük" Ödülü (1968),
- Erzurum Aziziye Anıtı Yarışması "Birincilik" Ödülü (1973),
- Ankara Sakarya Caddesi Yaya Bölgesi Heykel Yarışması "Barış Heykeli" ve "Atılım Heykeli" Ödül (1977),
- Atatürk Orman Çiftliği Tarımcı Atatürk Anıtı Yarışması "Birincilik" Ödülü (1981),
- Ankara Seymenler Anıtı Yarışması "Birincilik" Ödülü (1983),
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gençlik Anıtı Yarışması "Birincilik" Ödülü (1986),
- Türkiye Büyük Millet Meclisi Egemenlik Anıtı Yarışması "Mansiyon" (1987),
- Çukurova Üniversitesi Atatürk Anıtı Yarışması "Birincilik" Ödülü (1988)
- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Hasat Sonu Anıtı Yarışması "Birincilik" Ödülü (1989)