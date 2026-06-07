Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bursa'da hasat başladı: Günlük 8 bin liradan ayda 240 bin lira kazandırıyor

Bursa'da hasat başladı: Günlük 8 bin liradan ayda 240 bin lira kazandırıyor

7.06.2026 14:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Bursa'da hasat başladı: Günlük 8 bin liradan ayda 240 bin lira kazandırıyor

Türkiye'de enginar üretiminde ikinci sırada yer alan Bursa'da, hasat sezonunun başlamasıyla birlikte "enginar soyucu" olarak adlandırılan ustalar da yoğun mesai yaşıyor.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Bursa Nilüfer ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde hasat edilen enginarlar, sayıları az olan bu ustaların elinden geçerek sofralara ulaşıyor. Sektörün önemli bir kolunu oluşturan enginar soyumunda uzman bir işçi, günde bin adet enginar temizleyerek ayda en az 240 bin lira gelir elde edebiliyor.

GÜNLÜK 8 BİN LİRADAN AYDA 240 BİN LİRA

Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Mahallesi'nde yaklaşık 10 yıldır bu işi yapan 30 yaşındaki İbrahim Nizamsever, enginar soyumunun inceliklerini ve kazancını paylaştı. Normalde pazarcılık yaptığını ancak sezonun açılmasıyla enginar soyumuna yöneldiğini belirten Nizamsever, "Sezonumuz başladı, biz soyucuyuz. Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum ve sezonumuz 3 ay sürüyor. Enginar soymanın tanesi 8 liradan başlayıp 15 liraya kadar çıkıyor. Sadece 3 günlük işi olan müşteriye tane başı 12-13 liradan soyarken, sürekli işi olanlar için bu fiyatı 7-8 liraya kadar indiriyoruz. Günde bin adet enginar soyuyorum. Bu da günlük 8 bin liradan ayda 240 bin lirayı buluyor" dedi.

Image

CİDDİ BİR EL EMEĞİ GEREKTİRİYOR

Enginar temizlemenin dışarıdan kolay görünmesine rağmen ciddi bir el emeği ve ustalık gerektirdiğini vurgulayan Nizamsever, işin zorluğunu şu sözlerle anlattı: "İşini bilene ve yapabilene gayet iyi bir iş ancak çok zor. Sadece tek bir enginarın soyumu bitene kadar el ve bilek 40'a yakın dönme hareketi yapıyor. Hasanağa'daki mesaimiz bir ay sonra bitiyor, ardından diğer bölgelerde devam ediyor. Aralıksız 3 ay boyunca bu şekilde her gün enginar soyuyorum."

 

Üretim verilerine göre, yaklaşık 200 dönüm civarında enginar üretimi yapılan Hasanağa Mahallesi'nde dönüm başına 400-450 kök bitki sığdırılabiliyor. Dönüm başına en fazla 2 bin enginar kesildiği hesaba katıldığında, sadece bu mahallede toplamda yaklaşık 400 bin enginar hasat edilerek soyum işleminden geçiriliyor.

 

İlgili Konular: #Bursa #hasat #Enginar

İlgili Haberler

Üreticinin yıl boyu süren emeği dalından toplanıyor: Honaz'da ilk hasat başladı
Üreticinin yıl boyu süren emeği dalından toplanıyor: Honaz'da ilk hasat başladı Coğrafi işaretli Honaz Kirazında hasat sezonu başladı.
Isparta Ovası'nda hasat başladı: Kilosu 12 bin Euro...
Isparta Ovası'nda hasat başladı: Kilosu 12 bin Euro... Dünya genelindeki gül çiçeği ve gül yağı üretiminin yüzde 65'ini tek başına karşılayan Isparta'da 2026 yılı gül hasadı başladı.
Amik Ovası'nda hasat başladı: Dönüm başı 400 kilo verim bekleniyor
Amik Ovası'nda hasat başladı: Dönüm başı 400 kilo verim bekleniyor Hatay'ın bereketli topraklarına sahip Amik Ovası'nda buğday hasadı başladı. Bu sene aşırı yağışlardan dolayı buğdayda dönüm başına 400 kilogram bekleyen çiftçi Hasan Şimşek, buğday fiyatının bu yıl 16,5 TL olarak belirlendiğini söyledi.