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Üreticinin yıl boyu süren emeği dalından toplanıyor: Honaz'da ilk hasat başladı

Üreticinin yıl boyu süren emeği dalından toplanıyor: Honaz'da ilk hasat başladı

6.06.2026 17:15:00
Güncellenme:
İHA
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Üreticinin yıl boyu süren emeği dalından toplanıyor: Honaz'da ilk hasat başladı

Coğrafi işaretli Honaz Kirazında hasat sezonu başladı.
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Denizli'nin önemli tarımsal değerlerinden biri olan ve coğrafi işaret tesciline sahip Honaz Kirazında hasat sezonu başladı. Lezzeti, aroması ve kalitesiyle hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük ilgi gören Honaz Kirazı, bu yıl da dünya pazarlarına ulaşmak için dalından toplanıyor.

Türkiye'nin en önemli kiraz üretim merkezlerinden biri olan Honaz'da başlayan hasatla birlikte üreticiler, yıl boyunca verdikleri emeğin karşılığını alabilmek için yoğun mesaiye başladı.

Bölge ekonomisine önemli katkı sağlayan Honaz Kirazı'nın bu sezon da yüksek ihracat rakamlarına ulaşması bekleniyor.

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