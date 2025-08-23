Bursa'nın 30 köyünde yetişiyor: İngiltere Düşesi Kate Middleton'un favorisi....

Dünyanın en kaliteli inciri" olarak nitelendirilen, eşsiz lezzeti, dolgun dış görüntüsü ve aromasıyla en çok Avrupa ülkelerinden ilgi gören Bursa siyahı, geçen yıl 32 ülkeye gönderildi.

Bu yıl nisanda yaşanan zirai don nedeniyle birçok meyve gibi Bursa siyahı incir de zarar gördü. Bazı yerlerde rekolte kaybı ve kalite bozuklukları ortaya çıktı.

Bursa'nın Osmangazi, Gemlik, Mudanya ve Nilüfer ilçelerindeki 30 köyde üretilen Bursa'ya özgü siyah incirde çiftçiler, ihracatlık ürün için hasada başladı.

Osmangazi Ziraat Odası Başkanı İsmail Altınkaya, bu yıl don nedeniyle bazı bölgelerde rekolte eksikliği yaşandığını belirterek, zirai donun etkilemediği alanlarda ise verimin güzel olduğunu aktardı.