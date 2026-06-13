Bursa Ovası'nda ilginç hasat: Para etsin diye dalından koparılıp toprağa atılıyor

TÜİK'in "Bitkisel Üretim 1. Tahmini" verilerine göre, Türkiye genelinde şeftali üretiminin geçen yıla oranla yüzde 88 artışla 835 bin tona, nektarin üretiminin ise yüzde 107 artarak 414 bin tona ulaşması bekleniyor. Üretimin merkez üssü konumundaki Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçelerinde, ağaçlarda adeta üzüm salkımı yoğunluğunda meyve tutumu yaşanıyor. Ancak ağaç başına düşen fazla meyve kaliteyi düşürdüğü için üreticiler, fazla ürünleri koparıp yere atarak uyguladıkları tekleme yöntemine yöneldi. Yere dökülen tonlarca meyve, toprağa karışarak gübre işlevi görüyor.

"GEÇEN YIL 1,5 GÜNDE BİTEN İŞ BU YIL BİR HAFTAYI GEÇTİ"

Gürsu Ziraat Odası Meclis Üyesi Mehmet Yıldırım, Hasanköy'de 100 dönüm alanda şeftali ve nektarin üretimi yaptığını belirterek, bu yıl ağaçlarda olağanüstü bir meyve yoğunluğuyla karşılaştıklarını söyledi. Sadece 9 dönümlük bir parseldeki 360 ağaçta günlerdir tekleme yaptıklarını anlatan Yıldırım, şu bilgileri verdi:

"Nektarinde meyvenin iri olması çok önemli. Hem iç hem de dış pazarda küçük meyve para etmiyor. Dallarda üzüm salkımı gibi meyve var, bu da tekleme mesaisini uzatarak maliyetlerimizi katladı. Geçen yıl bu bahçede 8-10 işçiyle 1,5 günde bitirdiğimiz tekleme işini, bu yıl yine aynı işçi sayısıyla 6-7 gündür sürdürüyoruz. Birkaç güne ancak bitireceğiz. Yaz aylarında bir aksilik yaşanmazsa hasada başlayacağız."

"TEKLEME YAPMAZSAK ÜRÜN KÜÇÜK KALIR VE ÇÖP OLUR"

Tekleme yöntemi sayesinde ağaç başına yaklaşık 100 kilogram kaliteli ürün almayı hedeflediklerini ve bu bahçeden 36 ton rekolte beklediklerini aktaran Yıldırım, "Eğer bu seyreltmeyi yapmazsak ağaç yükü kaldıramaz, meyveyi büyütemez. Ağaç başına verim 75 kilograma düşer, meyveler küçük kalacağı için pazara gidemez ve doğrudan çöp olur. Bu da tamamen zarar demektir" dedi.

Nektarinin hasat döneminde iriliğine göre değer bulduğunu ve ihracat kasalarındaki adet sayısına göre fiyatlandırıldığını ifade eden Yıldırım, geçen yıl iri boy ürünleri 80 liradan, daha küçük olanları ise 40 liradan sattıklarını hatırlattı.

Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez bu yıl ilçe genelinde yaklaşık 25 bin ton şeftali ve nektarin rekoltesi beklediklerini söyledi.

Geçen yıl ilçe genelindeki üretimin 15 bin ton civarında kaldığını hatırlatan Dönmez, bu yıl iklim şartlarının da elverişli gitmesiyle rekoltede ciddi bir artış yaşandığını ifade etti.