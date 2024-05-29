Bursa'daki işini bırakıp köyüne döndü: Yılda 65 ton üretim yapıyor...

Yayınlanma: 29.05.2024 - 13:23

Güncelleme: 29.05.2024 - 13:23

Memleketinden uzakta mobilya sektöründeki bir firmada yönetici olarak çalışan Fikret Ateş, işini bırakıp 2021'de köyüne yerleşti.

Ateş, kent merkezine bağlı Tatlısu köyündeki dedesinden kalma 60 dönümlük arazisini işleyerek 6 dönümüne çilek, diğer bölümüne de böğürtlen ekti.

Bölgede üretimi yaygın olmayan bu meyvelerle kazanç sağlamayı hedefleyen Ateş, yılda 40 ton böğürtlen, 25 ton çilek üretiyor.

Bahçe bakımı ve hasat yapılan nisan-kasım döneminde 20 kişiyi de istihdam eden Ateş, ürünlerini, katkı maddesi kullanmadan "Freeze Dry Teknolojisi" ile dondurarak kurutan bir firmaya satıyor.

"SATIŞLA İLGİLİ HERHANGİ BİR SORUNUMUZ YOK"

Üretici Fikret Ateş, AA muhabirine, yetiştirdiği ürünlerle yöresindeki çiftçilere ve köylülere katkı sunmak istediğini söyledi.

Köylülerini böğürtlen ve çilek ekmeleri konusunda teşvik ettiğini belirten Ateş, şöyle konuştu:

"Alım garantili bir firmayla çalışıyoruz. Şu an satışla ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Şu an köylülerden tek talebimiz üretim yapmaları. Bu konuda destek alamadığımız için ekim alanlarını daha fazla genişletemiyoruz. Bu seneki hedefimiz, 100 dönüm çilek bahçesi kurmaktı ancak şu ana kadar kendi öz sermayemizle 10 dönüm kurabildik. Sonbahara kadar bunu biz 15 dönüme kadar çıkarmayı hedefliyoruz.”

Ateş, alım garantili bir ürün ektiklerini kaydederek, "Dışardan yoğun bir istek ve talep var. Organik bir ürün üretiyoruz. İşi daha da geliştirebilmek için devletimizden, tarım il müdürlüğümüzden destek bekliyoruz. Köyümüzün havasından, suyundan ve toprağından güzel bir ürün yakaladık. Ürünümüzü verdiğimiz firma dondurarak kurutuyor. Yani suyunu çekerek raf ömrünü ve içindeki proteinleri koruyarak Freeze Fresh yapıyor. Şu anda Erzincan'da ve Doğu Anadolu'da ticari amaçlı kurulan ilk böğürtlen bahçesiyiz." dedi.

KÖYLÜLERİNE DE ÖRNEK OLDU

Tatlısu Köyü Muhtarı Mustafa Köse de kentlerden köylere dönüşün arttığını anlattı.

Çilek ve böğürtlen üretiminin köylerinde yaygınlaşmasını istediklerini dile getiren Köse, "Satış ve pazarlama konusunda da köylümüze faydası olacak. Devletin vereceği destekle inanıyorum ki bu ürünü köyümüzde daha da yaygınlaştıracağız. Fikret Bey çok büyük bir örnek oldu. Çevre köylerden de gelip çilek ve böğürtlen fidesi isteyenler oldu. Böğürtlen ve çilek ekilmesi gerektiğini onlara anlatıyoruz. Fikret arkadaşımızın da bu konudaki tecrübelerinden faydalanıyorlar." diye konuştu.

Yöredeki çiftçilerden Ali Haydar Subayrak da kendilerine örnek olan Ateş'ten görüp kendisinin de az da olsa çilek üretmeye başladığını söyleyerek, köylerinde çilek üretiminin yaygınlaştırılmasını istediklerini belirtti.