Burun estetiği ve efsaneleri: Burun estetiği ile ilgili doğru bilinen 7 yanlış

Yayınlanma: 22.09.2023 - 18:20

Güncelleme: 22.09.2023 - 18:20

Sosyal medyanın etkisiyle oluşan 'güzellik algısı', estetik ameliyatlarına olan talebi artırmaktadır. Ülkemizde en sık yapılan estetik ameliyatlarından biri olan burun estetiği, yani Rinoplasti, bu alandaki talebin başında gelmektedir. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Dr. Mithat Ulay, Rinoplasti ameliyatının sadece dış görünüşe değil, aynı zamanda nefes alma sorunlarına da çözüm sağladığını vurgulayarak, Rinoplasti ile ilgili doğru bilinen yanlışları açıklıyor ve önemli önerilerde bulunuyor.

İŞTE BURUN ESTETİĞİNDE DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR!

1. Burun Ameliyatı Şiddetli Ağrı Yapar - YANLIŞ!

Dr. Mithat Ulay'a göre, toplumda yaygın olarak kabul edilenin aksine, son yıllarda medikal ve teknolojik gelişmeler sayesinde Rinoplasti ameliyatından sonra ciddi bir ağrı sorunu yaşanmamaktadır. Ameliyat sonrası dönemde oluşan sızlama tarzındaki ağrılar, basit ağrı kesici ilaçlarla kolayca kontrol altına alınabilmektedir.

2. Ödem ve Morarma Uzun Süre Geçmez - YANLIŞ!

Rinoplasti ameliyatlarında, gerekli durumlarda kemik veya kıkırdak müdahaleleri yapılabilmektedir. Bu nedenle ameliyat sonrasında burunda ödem, gözaltlarında morarma ve şişlik oluşabilir. Ancak bu sorunlar, kişinin cilt dokusuna bağlı olarak genellikle ilk 1-2 haftada azalmaktadır. İyileşme sürecini hızlandırmak için özel diyetler, morluk giderici kremler, buz kompresi ve vitamin takviyeleri önerilmektedir.

3. Ameliyat Sonrasında Burun Ucu Zamanla Düşer - YANLIŞ!

Rinoplasti ameliyatı sonrasında burun çatısındaki kıkırdak ve kemik dokusunun fazla alınması durumunda zamanla burun ucu düşebilir. Ancak bu, tamamen ameliyatın nasıl yapıldığına bağlıdır. İlk dönemlerde ödem nedeniyle anlaşılmayabilir, ancak ödem kaybolduktan sonra bu durum fark edilebilir.

4. Tampon Çıkarmak Çok Acılıdır - YANLIŞ!

Eskiden kullanılan yağlı ve gazlı bezlerin burundan çıkarılması acılı bir işlem olabilirdi. Ancak günümüzde burun anatomisine uygun olarak geliştirilen ve nefes alınmasını mümkün kılan silikon tamponlar kullanılmaktadır. Bu tamponlar, burun içinde yaklaşık yedi gün kalır ve acıya yol açmadan kolaylıkla çıkarılabilirler.

5. Ameliyat Sonrasında Burun Doğal Durmaz - YANLIŞ!

Rinoplasti ameliyatının amacı, yüze ve cilde uygun bir şekilde doğal bir burun yapmaktır. Uzmanlar, en iyi estetik ameliyatın, dışarıdan fark edilmeyecek şekilde gerçekleştirilen ameliyat olduğuna dikkat çekmektedirler. Bu nedenle görünümün doğal ve uyumlu olması önemlidir.

6. Nefes Alma Problemi Yaşanır - YANLIŞ!

Burun estetiği ameliyatları sadece estetik amaçlar için değil, aynı zamanda nefes alma problemlerini çözmek için de uygulanabilir. Kemik ve kıkırdak eğriliği ile burun eti gibi sorunlar, Rinoplasti ameliyatı ile düzeltilir. Ameliyat sonrası yaşanan geçici şişlik ve ödem, nefes alma problemini iyileştirmeye yardımcı olur ve hasta daha rahat nefes alabilir. Tam iyileşme süreci ise bir yıl kadar sürer.

7. Burun Estetiği İleri Yaşlarda Yapılamaz - YANLIŞ!

Burun estetiği ameliyatı, tıbbi olarak gerektiğinde ileri yaşlarda da yapılabilmektedir. Yaş sınırlaması, sağlık durumu ve hekimin değerlendirmesi doğrultusunda belirlenmelidir.

Rinoplasti ameliyatı hakkında doğru bilinen yanlışlarla ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Mithat Ulay, bu ameliyatın hem estetik kaygıları gidermek hem de burun fonksiyonlarını sağlıklı bir şekilde iyileştirmek için başvurulan bir çözüm olduğunu vurguluyor. Burun estetiği adaylarının, ameliyat öncesi ve sonrası beklentilerini hekimleriyle paylaşmalarının önemli olduğunu belirtiyor.