Büyük İstanbul depremi için tahliye planı açıklandı: 23 stratejik nokta belirlendi
Olası büyük İstanbul depremi senaryosuna karşı, şehir genelinde 23 tahliye noktası belirlendi. Tahliye planı, kara, deniz, hava ve demiryolu olmak üzere dört ulaşım modunu kapsıyor.
İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, olası büyük bir deprem durumunda uygulanacak tahliye planı yeniden gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği, AFAD ve ilgili kurumların iş birliğiyle oluşturulan plan, 7.5 büyüklüğünde bir deprem senaryosuna göre hazırlandı. Plan kapsamında, şehir genelinde 23 stratejik tahliye noktası belirlendi ve tahliye süreci için detaylı bir yol haritası oluşturuldu.
DENİZ YOLU TAHLİYE NOKTALARI
Deniz yoluyla yapılacak tahliyeler için altı stratejik nokta belirlendi:?
- Sirkeci Feribot İskelesi
- Yenikapı Deniz Otobüs Terminali
- Pendik Hızlı Feribot İskelesi
- İstinye İskelesi
- Harem Feribot İskelesi
- Zeytinburnu Zeyport Limanı
DEMİRYOLU TAHLİYE NOKTALARI
Demiryolu üzerinden tahliyeler için üç önemli nokta belirlendi:?
- Yeşilköy Tren İstasyonu
- Halkalı Tren İstasyonu
- Tuzla Tren İstasyonu
KARAYOLU TAHLİYE NOKTALARI
Karayolu tahliyelerinde dört ana otogar tahliye çıkış merkezleri olarak kullanılacak:?
- Esenler Otogarı
- Alibeyköy Cep Otogarı
- Samandıra Otogarı
- Harem Otogarı
HAVAYOLU TAHLİYE NOKTALARI
Tahliye sürecine havayolu da dahil edildi. Üç havalimanı tahliyelerde aktif rol üstlenecek:?
- İstanbul Havalimanı
- Atatürk Havalimanı
- Sabiha Gökçen Havalimanı
TAHLİYE ÖNCELİĞİ OLAN DESTEK İLLER
Tahliye planında öncelik sırasına göre; engelli bireyler, yaşlılar, çocuklar ve kadınlar ilk olarak şehirden çıkarılacak. Tahliye süreci yerel yönetimler ve güvenlik birimleri tarafından koordine edilecek. ?
Depremzedelerin geçici olarak yerleştirileceği iller iki ana grupta sınıflandırıldı:?
Birinci Grup Destek İller: Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Manisa, İzmir, Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Denizli, Samsun ve Kayseri.
İkinci Grup Destek İller: Adana, Gaziantep, Malatya, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum ve Erzincan. ?
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