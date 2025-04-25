Büyük İstanbul depremi için tahliye planı açıklandı: 23 stratejik nokta belirlendi

Yayınlanma: 25.04.2025 - 17:18

Güncelleme: 25.04.2025 - 17:18

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, olası büyük bir deprem durumunda uygulanacak tahliye planı yeniden gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği, AFAD ve ilgili kurumların iş birliğiyle oluşturulan plan, 7.5 büyüklüğünde bir deprem senaryosuna göre hazırlandı. Plan kapsamında, şehir genelinde 23 stratejik tahliye noktası belirlendi ve tahliye süreci için detaylı bir yol haritası oluşturuldu.

DENİZ YOLU TAHLİYE NOKTALARI

Deniz yoluyla yapılacak tahliyeler için altı stratejik nokta belirlendi:?

Sirkeci Feribot İskelesi

Yenikapı Deniz Otobüs Terminali

Pendik Hızlı Feribot İskelesi

İstinye İskelesi

Harem Feribot İskelesi

Zeytinburnu Zeyport Limanı



DEMİRYOLU TAHLİYE NOKTALARI

Demiryolu üzerinden tahliyeler için üç önemli nokta belirlendi:?

Yeşilköy Tren İstasyonu

Halkalı Tren İstasyonu

Tuzla Tren İstasyonu

KARAYOLU TAHLİYE NOKTALARI

Karayolu tahliyelerinde dört ana otogar tahliye çıkış merkezleri olarak kullanılacak:?

Esenler Otogarı

Alibeyköy Cep Otogarı

Samandıra Otogarı

Harem Otogarı

HAVAYOLU TAHLİYE NOKTALARI

Tahliye sürecine havayolu da dahil edildi. Üç havalimanı tahliyelerde aktif rol üstlenecek:?

İstanbul Havalimanı

Atatürk Havalimanı

Sabiha Gökçen Havalimanı

TAHLİYE ÖNCELİĞİ OLAN DESTEK İLLER

Tahliye planında öncelik sırasına göre; engelli bireyler, yaşlılar, çocuklar ve kadınlar ilk olarak şehirden çıkarılacak. Tahliye süreci yerel yönetimler ve güvenlik birimleri tarafından koordine edilecek. ?

Depremzedelerin geçici olarak yerleştirileceği iller iki ana grupta sınıflandırıldı:?

Birinci Grup Destek İller: Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Manisa, İzmir, Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Denizli, Samsun ve Kayseri.

İkinci Grup Destek İller: Adana, Gaziantep, Malatya, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum ve Erzincan. ?