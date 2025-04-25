CHP’li Yanıkömeroğlu’ndan iktidara deprem uyarısı: ‘Kanal İstanbul gibi fantezi projelerden vazgeçin’

Yayınlanma: 25.04.2025 - 15:51

Güncelleme: 25.04.2025 - 15:52

CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada İstanbul’da meydana gelen depreme dikkat çekerek, iktidarı önlem almamakla eleştirdi. “Deprem kendini yeniden hatırlattı” diyen Yanıkömeroğlu, Marmara Denizi'nde beklenen büyük depreme karşı yeterince hazırlık yapılmadığını vurguladı.

Yanıkömeroğlu, “Kentteki yüksek riskli konut sayısının 1,5 milyon olduğunu söyleyen sizsiniz. 600 bin konutun acilen dönüştürülmesi gerektiğini belirten de sizsiniz. Ancak bu vahim tabloya rağmen hiçbir önlem almayan yine sizsiniz” ifadelerini kullandı. İstanbul’un yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın da en büyük şehirlerinden biri olduğunu belirten Yanıkömeroğlu, “İstanbul çökerse Türkiye çöker” diyerek iktidarı uyardı.

‘İNSANLARI CAN VE MAL ARASINDA TERCİHE ZORLUYORSUNUZ’

İktidarın kentsel dönüşüm politikalarını da eleştiren Yanıkömeroğlu, “Kentsel dönüşüm projeleri, yıllarca rant odaklı planlarla yürütüldü. Sosyal adalet göz ardı edildi, yalnızca belirli kesimlerin çıkarına hizmet eden bir dönüşüm politikası benimsendi. İnsanlarımızı adeta canları ile malları arasında tercih yapmaya zorluyorsunuz Kentsel dönüşüm; Binaları yıkıp yeniden yapmak değildir. Birkaç mahallede lüks projeler inşa etmekten ibaret de değildir. Bir avuç müteahhiti zengin etmek hiç değildir” tepkisini gösterdi.

‘BAKANLIK BELEDİYELERLE İŞBİRLİĞİ YAPMALI’

CHP olarak İstanbul depremi kapsamında ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Yanıkömeroğlu, “İstanbul’da belediyelerimiz, riskli binaları tespit edip, kentsel dönüşümün hızlanması için ellerinden geleni yapmaktalar. Bakanlık da bu süreçte daha hızlı ve etkili adımlar atmalı, belediyelerle işbirliği yapmalıdır. Kanal İstanbul gibi fantezi projelerden vazgeçip, acilen kentsel dönüşüm ve deprem dirençli kentler için kaynak ayırmalıdır” ifadelerini kullandı.