Büyük sesli küçük kız: Victory

15 Nisan 2022 Cuma, 04:00

Victory Brinker’ı hiç dinlemediyseniz 10 yaşındaki bir çocuktan böyle etkileyici bir ses çıkacağını asla hayal edemezsiniz. Ancak Guinness Dünya Rekorları’nın resmi web sitesindeki habere göre Victory 2019’da henüz daha 7.5 yaşındayken, Pittsburgh Halk Tiyatrosu’nun “Işıklar ve Efsaneler” gösterisinde sekiz profesyonel opera performansı sergiledi. Bunun ardından rekoru Guinness Dünya Rekorları tarafından onaylandı ve o “dünyanın en genç opera sanatçısı” unvanını elde etti.

ÜÇ OKTAVIN ÜSTÜNDE

Yedi dilde şarkı söyleyebilen ve üç oktavın üzerine çıkabilen sesiyle Victory, geçtiğimiz yıl America’s Got Talent’in 16. sezonunda “Juliet’s Waltz” performansıyla da dört jüri üyesinden oybirliğiyle “Golden Buzzer” alan ilk sanatçı oldu.

Opera dünyasının en büyük isimlerinden biri olmaya aday gösterilen Victory’nin son derece ilginç bir yaşamöyküsü var. Victory, Pensilvanya’nın Latrobe kentinde henüz bebekken ebeveynleri Christine ve Eric Brinker tarafından evlat edinildi ve hayatını yaşları 7 ile 30 arasında değişen 10 kardeşiyle paylaşıyor.

Eşsiz bir yeteneği olduğunu ilk annesi fark etti. Altıncı doğum gününden iki gün önce Victory, annesiyle şarkı söylerken en yüksek notalara çıkabildi ve opera söylemeye olan yeteneği böylece ortaya çıktı. Victory’nin yeteneği doğuştan gelse de o sürekli çalışıyor ve her gün en az 45 dakikasını annesiyle pratik yapmaya ayırıyor. Kızının destekçisi ve bir numaralı hayranı olan Christine Brinker ise Victory’nin performansını izlemeyi, ezici ve gerçeküstü bir deneyim olarak tanımlıyor.

“Annem bana şarkı söylemeyi öğretti ve her şeyi yapabileceğime inanmama yardımcı oluyor” diyen “en genç opera sanatçısı”, başarısının daha fazla çocuğa hayallerinin peşinden gitmeleri için esin kaynağı olmasını umuyor.

Piyano çalmak ve şarkı söylemenin yanı sıra oyunculuk da yapan Victory’nin sadece “çocuk olmak istediği” günler de olmuyor değil. Küçük yıldızın yüzme, bahçecilik, oyun oynamak gibi en sevdiği aktivitelerden bazılarıyla uğraştığı günler olsa da müzik yeteneğini dünyayla paylaşmaktan büyük keyif alıyor. Doğuştan yetenekli Victory Brinker, “Sabahları, duşta, akşam yemeğinde, okulda ve uykuya dalarken bile şarkı söylerim. Aileme göre uykumda bile şarkı söylüyormuşum” diyor.