Büyüme geriliğini önlemenin yolu: Protein takibi!

Diyetisyen Cemile Gül, çocukların günlük alması gereken proteini karşılayan besin miktarları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Diyetisyen Cemile Gül, yaş gruplarına göre belirlenen günlük protein miktarlarının, anne-babaların çocuklarına dengeli porsiyonlarla sunulması halinde kolaylıkla karşılanabileceğini ifade ederek; "Çocukların büyüme ve gelişme süreçlerinde proteinin rolü yadsınamaz. Protein; kas gelişimini destekler, bağışıklık sistemini güçlendirir ve dokuların onarımını sağlar. 1–3 yaş arasındaki çocukların günde 15–18 gram, 4–6 yaş çocuklarının ise 20–25 gram protein alması gerekiyor. Bu gruplarda bir bardak süt veya yoğurt, kibrit kutusu büyüklüğünde peynir ve yaşa göre iki-üç köfte kadar tavuk, et veya balık tüketiminin ideal olabilir. Bu besin kombinasyonu hem yeterli proteini hem de kalsiyum, B12 vitamini gibi destekleyici öğeleri içerir" dedi.

Daha büyük yaş gruplarında günlük protein ihtiyacının arttığına işaret eden Gül, "7–9 yaş grubunda ihtiyaç 26–38 grama yükseliyor. 10–13 yaş kız çocukları için 39–45 gram, erkek çocukları içinse 39–60 grama çıkıyor. 7–9 yaş arası çocuklar için günde iki bardak süt veya yoğurt, iki kibrit kutusu peynir ve üç-dört köfte; 10–13 yaş kızlar için 2,5 bardak süt veya yoğurt, iki kibrit kutusu peynir ve üç-dört köfte; erkekler içinse üç bardak süt veya yoğurt, iki kibrit kutusu peynir ve üç-dört köfte uygun görülüyor" ifadelerini kullandı.

"PROTEİN SADECE HAYVANSAL KAYNAKLARLA SINIRLI DEĞİL"

Proteinin sadece hayvansal kaynaklarla sınırlı olmadığını hatırlatan Diyetisyen Cemile Gül, bitkisel proteinler konusunda da aileleri uyararak; "Mercimek, nohut, fasulye, soya ürünleri ve tahıllar, et ürünlerinin yanında çeşitlendirme için mükemmel seçenekler sunar. Özellikle vejetaryen ya da süt ürünlerine duyarlı çocuklar için bu alternatifler kritik önem taşıyor" dedi.

Anne-babaların öğünleri planlarken renkli sebzeler, tam tahıllar ve sağlıklı yağlarla birlikte protein kaynaklarını da menülere eklemeleri gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Cemile Gül, ailelere "Çocukların beslenme günlüğü tutulmalı, aylık kilo ve boy ölçümleriyle alınan protein miktarının yeterliliği takip edilmeli. Gerekirse bir uzmana danışarak porsiyonlar kişiselleştirilmeli. Bu sayede büyüme geriliği, sık hastalanma gibi risklerin önüne geçilebilecektir" tavsiyesinde bulundu.