Buzdolabını kimyasal deterjanla silenler dikkat: Yiyeceklerinize her gün 'zehir' solutuyor olabilirsiniz

Bahar temizliği veya rutin mutfak hijyeni sırasında, buzdolabının iç raflarını ve duvarlarını ağır kimyasallarla (çamaşır suyu, spreyler) köpürterek silmek, son derece tehlikeli bir uygulama olabilir. Buzdolaplar, hava sirkülasyonunun sadece kendi içinde döndüğü "kapalı ve yalıtımlı" sistemlerdir. Temizlik sonrası buharlaşamayan ve plastik yüzeylere tutunan toksik kalıntılar, soğuk havanın etkisiyle dolabın içine hapsolur.

Gıda kimyası üzerine yapılan araştırmalarda, özellikle yağ içeriği yüksek olan besinler (süt ürünleri, etler, kaymak ve açıkta bırakılan yemekler) ortamdaki kokuları ve kimyasal buharları sünger gibi emme kapasitesine sahiptir. Çamaşır suyuyla silinmiş bir dolapta bekleyen tereyağının veya peynirin mikroskobik düzeyde bu kimyasalları içine çektiği; bu durumun uzun vadede mide-bağırsak florasını bozduğu ve bağışıklık sistemini zayıflattığı ortaya çıktı.

Ayrıca ağır kimyasallar, dolabın içindeki antibakteriyel plastik yüzeyleri ve lastik contaları zamanla eritir, çatlayan bu mikro yüzeyler ise bakteriler için kusursuz birer yuva haline gelir. Uzmanlara göre, gıdaların temas ettiği hiçbir alanda kimyasal deterjan kullanılmamalı. Buzdolabı temizliği yalnızca ılık su, karbonat ve birkaç damla limon veya sirke karışımı ile yapılmalı.