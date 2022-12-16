Dondurulmuş ürünler nasıl çözdürülür? Buzluktan çıkan yiyecekleri çözdürmek için en hızlı yöntemler

16 Aralık 2022 Cuma, 17:39

Dondurma işlemi hızlı yaşam temposunda pratik bir çözüm olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Bunun yanında; besinleri besin değerini kaybetmeden saklamanın oldukça güvenilir yöntemi olan dondurarak saklama yöntemi sayesinde mevsiminde olmadığı halde meyve ve sebzeleri tüketmek mümkündür. Dondurulmuş et, sebze, kıyma ve balğın nasıl çözdürüldüğü birçok yurttaş tarafından merak ediliyor.

DONDURULMUŞ GIDALAR NASIL ÇÖZDÜRÜLÜR?

Dondurulmuş besinlerin kalitesi dondurma işleminde olduğu kadar çözündürme işlemiyle de yakından ilişkilidir. Dondurulmuş besinler çözdürülürken eğer doğru işlem uygulanmazsa fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan olumsuz durumlar meydana gelebilir. Olması gereken şekilde çözdürme işlemi uygulanmamış besinde mikrobiyolojik açıdan üremeler oluşabilmekte ve zehirlenmelere sebep olabilmektedir.

Derin dondurucuda dondurulmuş besinlerde mikroorganizma üremesi durur, çözdürmeden sonra ise üreme hızla yeniden başlar. Bu yüzden çözdürme işlemi çok önemlidir. Dondurulmuş besinler sadece bir kerede çözdürülüp kullanılmalıdır. Çözdürülmüş olan bir besin kesinlikle tekrar dondurulmamalıdır. Aksi halde içerisinde mikroorganizmalar üreyecek ve bir sonraki tüketiminde besin zehirlenmelerine sebebiyet verebilecektir.

BUZLUKTAN ÇIKAN YİYECEKLERİ ÇÖZDÜRMEK İÇİN EN HIZLI YÖNTEMLER

Çözdürme işlemi; oda sıcaklığında, su içerisinde, kalorifer üzerinde ya da altında, hafif ateşte veya güneşli yerlerde bekletilerek yapılmamalıdır.

Çözdürme işlemi; buzdolabının iç raflarında bekletilerek veya mikrodalga fırının çözdürme programında yapılmalıdır.

Çözdürülecek olan besin buzdolabında bekletilirken mutlaka bir kap içerisine konulmalıdır. Aksi halde çözme işlemi sırasında besinden damlayacak sular başka bir besine bulaşarak çapraz kontaminasyona sebebiyet verebilir. Bunun sonucunda da besin zehirlenmeleri ortaya çıkabilir. Çözdürülmüş besinler bekletilmeden pişirilmelidir.

Donmuş etleri çözdürmek için en sık uygulanan 'oda sıcaklığında bekletme' yöntemi aynı zamanda en sağlıksız yöntemlerden biridir. Çünkü oda sıcaklığında bekletilen etin yüzeyinde mikroorganizmalar hızla üreyerek etin mikrobiyal yükünün artmasına sebep olmaktadır. En sağlıklı yöntemlerden biri zaman sıkıntısı da yoksa buzdolabının dondurucusundan çıkartılan eti normal soğutucu bölmesine alarak çözdürmektir. Dondurulmuş etlerin çözdürülmesi için kullanılabilecek yöntemlerden bir diğeri de sıcak su banyosudur. Etler su geçirmeyecek bir kaba konulduktan sonra sıcak su bulunan bir tencereye yerleştirilerek kısa sürede çözdürülebilir. Bir başka pratik yöntem de etleri mikrodalga fırında çözdürmektir. Dondurulmuş ekmekler çözülme sırasında etler kadar mikrobiyal üremeye uygun bir ortam oluşturmayacakları için oda sıcaklığında bekletilebilir. Ekmekler belli oranda çözüldükten sonra tost makinesiyle çözdürme işlemi hızlandırılabilir.

BUZLUKTAN ÇIKAN YİYECEKLERİ ÇÖZDÜRMEK İÇİN EN SAĞLIKLI YÖNTEM

Bakteriler genel olarak sıcakta ürediği için, gıdayı yavaş yavaş çözdürmek en iyisi.

Aksi halde bakterilerin hızla artması riski var.

Gıda Standartları Kurumu'na göre en güvenli yöntem, kullanmadan bir gece önce buzdolabına aktararak orada çözdürmek.